La casa di carta: Netflix lavora al remake coreano

Tokyo, Berlino e il Professore alla conquista della Corea: il servizio di video in streaming sviluppa un adattamento che coinvolgerà anche il creatore Álex Pina.

La banda del Professore è pronta a lasciare col fiato sospeso anche gli spettatori coreani. Dopo l'enorme successo internazionale, Netflix ha deciso di sviluppare un remake coreano de La casa di carta, la serie tv dei record creata da Álex Pina e incentrata su un insolito gruppo di rapinatori spagnoli determinati a portare a termine il colpo del secolo prima alla Zecca di Stato e poi alla Banca di Spagna.

L'adattamento coreano de La casa di carta

Solo nelle prime quattro settimane dall'uscita della stagione 4, La casa di carta ha attirato 65 milioni di abbonati e, mentre sono in corso le riprese della quinta e ultima stagione, Netflix ha pensato bene di sfruttare il fenomeno (ricordiamo che secondo una ricerca di Parrot Analytics La casa di carta è già la serie tv più vista al mondo) per convincere anche un pubblico diverso da quello occidentale. L'adattamento sudcoreano, che coinvolge anche il creatore della serie originale Álex Pina, è stato affidato al regista Kim Hong-sun, già dietro alla macchina da presa di altre serie di successo in madrepatria come la serie horror The Guest, quella thriller Voice e il fantasy thriller Black. Ryu Yong-jae, già sceneggiatore della serie originale Netflix My Holo Love, scriverà la serie che, invece che in Spagna, sarà naturalmente ambientata in Corea del Sud.

Il commento del creatore Álex Pina

"Gli autori coreani sviluppano da anni una propria cultura audiovisiva nella loro lingua e sono riusciti, come abbiamo fatto anche noi, a oltrepassare i confini culturali e diventare un punto di riferimento per migliaia di spettatori in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani", ha commentato l'ideatore de La casa di carta Álex Pina. Lo sceneggiatore si è detto davvero affascinato dall'idea dei colleghi coreani e ha aggiunto: "Anche il fatto che la serie sia ambientata nella penisola coreana mi sembra una scelta importante di cui sono davvero felice".