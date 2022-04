La casa di carta: Netflix annuncia la data e svela un nuovo trailer del remake coreano

News Serie TV

La nuova serie, che reinterpreta la storia del fortunato heist drama spagnolo, ha un cast di alto profilo che comprende l'attore di Squid Game Park Hae-soo e l'attrice di Lost Kim Yunjin.

Netflix prova a ripartire dopo i risultati poco incoraggianti dell'ultimo periodo (il servizio, lo ricordiamo, ha perso 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022) puntando su un titolo bomba che cerca di pescare pubblico sia tra gli appassionati delle serie d'azione spagnole che tra gli amanti dei k-drama, un genere ormai consacrato dal successo globale di Squid Game. Si tratta della chiacchierata La casa di carta: Corea, remake dell'omonima serie spagnola creata da Alex Pina e terminata dopo 5 stagioni (o parti) lo scorso dicembre. Con un nuovo teaser trailer, ne è stata annunciata la data: il 24 giugno uscirà la prima parte composta da 6 episodi.

La trama di La casa di carta: Corea

La casa di carta: Corea, diretta da Kim Hong-sun, racconta la storia di una mente geniale e dei suoi talentuosi criminali mentre cercano di portare a termine un'ambiziosa rapina nella penisola coreana. Quando il gruppo prende con sé alcuni ostaggi, la narrazione si arricchisce di colpi di scena e sfide inimmaginabili. Il titolo internazionale Money Heist: Korea - Joint Economic Area, tuttavia, è più significativo perché allude all'aspetto più interessante di questa serie che la differenzia non poco dall'originale. Il drama, infatti, è ambientato in un'immaginaria Joint Economic Area, in un mondo in cui la penisola coreana affronta una riunificazione pacifica dopo quasi 80 anni di divisione. Mentre le due Coree si preparano a stampare una nuova valuta, un geniale stratega noto come il Professore (interpretato da Yoo Ji-tae di Oldboy) mette insieme un gruppo eterogeneo di ladri esperti provenienti sia dal nord che dal sud nel tentativo di rubare la nuova valuta direttamente dalla zecca.

Ci sono quindi importanti modifiche alla storia originale che è stata adattata alla cultura e alla lingua coreane, a partire proprio dalla maschera che i criminali useranno durante il colpo: una maschera tradizionale coreana, Hahoe, con caratteristiche sopracciglia curve e occhi allungati (la vedete nella foto in alto). Va nel cassetto, di conseguenza, la maschera di Salvador Dalí che aveva accompagnato le avventure dei colleghi spagnoli.

Il cast stellare

Per La casa di carta: Corea Netflix ha messo insieme un cast di alto profilo. Oltre a Yoo Ji-tae, i protagonisti e i relativi alias sono: Berlino (Park Hae-soo, Squid Game), Tokyo (Jun Jong-seo, Burning), Mosca (Lee Won-jong), Denver (Kim Ji-hun), Nairobi (Jang Yoon-ju), Rio (Lee Hyun-woo), Helsinki (Kim Ji-hoon) e Oslo (Lee Kyu-ho). Kim Yunjin, attrice che ricorderete sicuramente nel ruolo di Sun Kwon in Lost, interpreta invece Seon Woojin, la detective a capo dei negoziati (il corrispettivo di Raquel Murillo).