La casa di carta: Le prime foto della Parte 4

La seguitissima serie tv spagnola torna su Netflix il 3 aprile: le immagini dei nuovi episodi in anteprima.

Mentre i fan de La casa di carta contano i giorni che li separano dal rilascio dei nuovi episodi su Netflix, il servizio di video in streaming, per venire incontro ai tanti spettatori pronti a drizzare le antenne a ogni piccola anticipazione, ha diffuso le prime immagini della Parte 4 in arrivo il 3 aprile in streaming.

Le foto ufficiali della Parte 4 de La casa di carta

Nelle prime immagini ritroviamo i membri della banda chiusi nella Zecca di Stato a lottare per la sopravvivenza dopo la dura controffensiva dell'ispettrice Alicia Sierra. Come anticipato anche dal trailer ufficiale (in fondo alla pagina), Nairobi lotterà tra la vita e la morte mentre Raquel sarà costrettà dalla Sierra a collaborare con la polizia. Ecco tutte le foto ufficiali tratte dai nuovi episodi.

La casa di carta: Dove eravamo rimasti

L'ultima volta, la situazione si era fatta particolarmente difficile per il Professore e la sua banda. La (finta) esecuzione di Raquel (Itziar Ituño) aveva messo in fiamme l'indole sempre controllata del leader, portandolo a ordinare l'inizio di una guerra. Nel frattempo, alla Zecca di Stato, un altro inganno della Sierra sembrava aver compromesso la rapina quando Nairobi (Alba Flores) era stata colpita da un cecchino dopo essersi avvicinata a una finestra per vedere il figlio che aveva dato in affidamento anni prima. Ma, mentre Lisbona era stata uccisa solo in apparenza proprio per provocare il Professore, la sorte di Nairobi era rimasta in bilico.

Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La quarta parte della serie inizia con una situazione caotica: il Professore, più agguerrito che mai e convinto che Lisbona sia stata uccisa, dà il via a uno scontro all'ultimo sangue. Rio e Tokyo hanno fatto saltare in aria un carro armato dell'esercito e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda, probabilmente, passerà uno dei periodi più bui della sua storia, soprattutto quando l'arrivo di un nemico nei suoi ranghi metterà la rapina in serio pericolo. Nel frattempo, Raquel sarà messa alle strette dalla polizia. Il Professore, quindi, avrà sotto la sua responsabilità non solo la buona riuscita del colpo, ma la vita di tutti i membri della banda.