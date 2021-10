La casa di carta 5, la fine è vicina: Il teaser trailer della seconda parte

News Serie TV

Gli ultimi 5 episodi della serie spagnola arrivano in streaming su Netflix il 3 dicembre.

Il Professore è determinato a non perdere altri membri della banda dopo lo sconvolgente sacrificio di Tokyo. "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina", dice nel primo teaser trailer del Volume 2 della quinta e ultima stagione de La casa di carta, appena rilasciato da Netflix. La seguitissima serie spagnola tornerà con gli ultimi 5 episodi in streaming il prossimo 3 dicembre.





La casa di carta 5: La fine della rapina è alle porte

Nei primi 5 episodi de La casa di carta 5 abbiamo assistito alla guerra totale tra la banda, ormai rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, e un nemico senza scrupoli, l'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta (José Manuel Seda). Braccati dai militari, Lisbona, Denver e tutti gli altri si sono salvati soltanto grazie al gesto estremo di Tokyo (Úrsula Corberó) che si è fatta esplodere trascinando con sé il brutale César Gandía (José Manuel Poga). Il Professore (Alvaro Morte), intanto, bloccato nel suo bunker dopo essere stato scoperto da Alicia Sierra (Najwa Nimri), ha aiutato quest'ultima a partorire la sua bambina. Considerata una nemica e un soggetto pericoloso dalla polizia, ormai Sierra si trova inconsapevolmente dalla parte della Banda del Professore.

Nel teaser trailer intravediamo il Professore intervenire e arrivare finalmente in soccorso dei suoi protetti mentre il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all'interno della Banca di Spagna. Molte sono ancora le questioni rimaste in sospeso che, si spera, questi ultimi cinque episodi dovranno chiarire. Una per tutte: quale sarà il ruolo del figlio di Berlino? A tal proposito i fan de La casa di carta hanno elaborato alcune teorie che abbiamo raccolto qui.