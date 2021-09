La casa di carta 5: Dov'è finito il Professore? Una clip in anteprima del volume 2

News Serie TV

Gli episodi finali della quinta stagione della serie spagnola arrivano su Netflix il 3 dicembre.

In occasione di TUDUM, l'evento globale per i fan di Netflix, il servizio di video in streaming ha diffuso una clip esclusiva in anteprima tratta dai nuovi episodi de La casa di carta 5, attesi per il prossimo 3 dicembre. Nel video la banda di ladri più famosa della tv è alle prese con un problema grande quanto la Banca di Spagna: il loro leader, l'irreprensibile Professore, non si trova. Dove sarà finito? Sarà il caso portare avanti il suo piano?

La casa di carta 5: Dove eravamo rimasti

Nei primi 5 episodi de La casa di carta 5 abbiamo assistito alla guerra totale tra la banda, ormai rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, e un nemico senza scrupoli, l'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta (José Manuel Seda). Braccati dai militari, Lisbona, Denver e tutti gli altri si sono salvati soltanto grazie all'estremo sacrificio di Tokyo (Úrsula Corberó) che si è fatta esplodere trascinando con sé il brutale César Gandía (José Manuel Poga). Il Professore (Alvaro Morte), intanto, bloccato nel suo bunker dopo essere stato scoperto da Alicia Sierra (Najwa Nimri), ha aiutato quest'ultima a partorire la sua bambina. Considerata una nemica e un soggetto pericoloso dalla polizia, ormai Sierra si trova inconsapevolmente dalla parte della Banda del Professore.

Le anticipazioni nella nuova clip

Nella nuova clip i ladri si ritrovano nuovamente senza la preziosa guida del Professore e non sanno se e come portare a termine il colpo facendo uscire l'oro dalla Banca di Spagna. Palermo (Rodrigo de la Serna), la solita testa calda, ha un piano: far uscire l'oro a tutti i costi. Ma non trova l'approvazione dei compagni e uno scontro interno è proprio quello che la banda dovrebbe evitare.