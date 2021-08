La casa di carta 5: Berlino ci porta dietro le quinte dell'ultima stagione in un nuovo video

News Serie TV

In una clip pubblicata da Netflix, Pedro Alonso accompagna i fan sul set della popolare serie tv spagnola che tornerà in streaming il 3 settembre.

Pronti al gran finale de La casa di carta? Berlino, o meglio l'istrionico Pedro Alonso, riscalda i motori andandosene a spasso sul set dell'ultima stagione dell'amatissima serie tv spagnola di Netflix in un nuovo video ufficiale. L'ultimo capitolo della storia della rapina più famosa della tv, come è noto, sarà diviso in due parti di cinque episodi l'una: il volume 1 arriverà in streaming il 3 settembre, mentre il volume 2 sarà rilasciato il 3 dicembre. Nell'attesa, tentiamo di scorgere qualche anticipazione dalla clip che vi mostriamo qui sotto.

La casa di carta 5: Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo

L'ultima stagione partirà esattamente da dove avevamo lasciato i protagonisti alla fine della Parte 4. Come abbiamo visto nel trailer ufficiale della prima parte de La casa di carta 5, la banda è nel caos dopo che il Professore (Álvaro Morte) è stato catturato dall'ispettrice Sierra (Najwa Nimri) che ha trovato il suo nascondiglio. Lo scontro finale ha inizio e i protagonisti, che ora possono contare anche su Lisbona (Itziar Ituño), sono costretti a tirare fuori il lato più duro per sopravvivere e aprire il fuoco nella disperazione più totale. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà ben presto in una guerra. Come anticipato dal creatore Álex Pina, la prima parte dell'ultima stagione sarà ricca di azione e potrebbe già sembrare a tutti gli effetti un finale di serie. "Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette", ha spiegato. La seconda parte, invece, sarà molto più emotiva concentrandosi sul viaggio sentimentale che hanno affrontato i protagonisti.

Pedro Alonso ci accompagna sul set dell'ultima stagione

Nel video pubblicato sulla pagina YouTube ufficiale de La casa di carta, vediamo quel burlone di Pedro Alonso che si aggira per il set, per la verità perdendo spesso l'orientamento e disturbando i colleghi. Il suo personaggio, come sappiamo, è morto ma appare in numerosi flashback essendo stato la mente dietro al grande colpo pianificato con suo fratello, il Professore. Nella clip vediamo quasi tutti gli attori di questa ultima stagione, compresi gli interpreti di Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Stoccolma (Esther Acebo) e altri ancora, tutti pronti per lo scontro finale su un set a dir poco disordinato, come sottolinea Alonso.