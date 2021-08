La casa di carta 5: L'esplosivo trailer ufficiale della prima parte dell'ultima stagione

News Serie TV

La popolare serie spagnola tornerà su Netflix con i primi 5 episodi della stagione finale il 3 settembre. Il volume 2 arriva a dicembre.

Prepariamoci alla battaglia finale, perché manca solo un mese all'uscita del primo volume della parte 5 de La casa di carta, l'ultimo capitolo dell'amatissima serie spagnola diventata un successo mondiale. Per tenere vigili i fan, Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale dei primi attesissimi 5 episodi che arriveranno in streaming il prossimo 3 settembre (per i restanti 5, invece, bisognerà attendere il 3 dicembre). Come finirà la storia della banda di rapinatori più famosa della tv? Diamo un'occhiata alla clip.

La casa di carta 5: La trama dell'ultima stagione

Nei nuovi episodi ritroveremo la banda capitanata dal Professore trincerata nella Banca di Spagna da oltre cento ore. Lisbona è salva, ma dopo aver subito una grande perdita le cose si complicano notevolmente. Il Professore è stato catturato da Sierra e per la prima volta non ha un piano di fuga. La guerra ha inizio e la banda è costretta a tirare fuori il suo lato più duro per sopravvivere, alimentata dall'angoscia, dalle armi e dalla disperazione di non avere un piano. Proprio quando sembra che la situazione non possa peggiorare, arriva un nemico ancora più potente: l'esercito. "Quella che era iniziata come una rapina diventerà una guerra", avverte Netflix. Nella clip vediamo i protagonisti cercare di resistere proprio quando tutto sembra perduto. Ce la faranno?

Il creatore della serie Álex Pina ha spiegato di aver deciso di dividere l'ultimo capitolo in due volumi per creare due situazioni diverse. "Abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1. Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti", ha anticipato lo sceneggiatore.

Insieme al trailer ufficiale italiano, Netflix ha diffuso anche il poster ufficiale dell'ultima stagione de La casa di carta che vedete qui in basso.