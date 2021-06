La casa di carta 5: Ecco le prime foto dell'ultima stagione

News Serie TV

La serie spagnola tornerà su Netflix con i primi 5 episodi della stagione finale il 3 settembre. I restanti il 3 dicembre.

Impostato il conto alla rovescia dopo l'annuncio che gli episodi della quinta e ultima stagione de La casa di carta, divisi diabolicamente in due volumi, saranno disponibili in streaming dal 3 settembre e dal 3 dicembre, Netflix continua l'attività stampa attorno a uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'anno diffondendo le prime foto ufficiali di questo ultimo atto delle storie del Professore e del suo sgangherato gruppo di ladri.

La casa di carta: Cosa ci aspetta nella Parte 5

Le immagini danno un assaggio del caos - sia all'interno che all'esterno della Banca di Spagna - dopo che il Professore di Álvaro Morte è stato colto alla sprovvista quando l'ispettrice Sierra (Najwa Nimri) ha trovato il suo nascondiglio. Lo scontro finale ha inizio e la banda, che conta anche Lisbona (Itziar Ituño), ora al sicuro nella banca, è costretta a tirare fuori il suo lato più duro per sopravvivere, alimentata dall'angoscia, dalle armi e dalla disperazione di non avere un piano. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà ben presto in una guerra.

"Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1", ha dichiarato in una recente occasione l'ideatore Álex Pina. "Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti".