La casa di carta 4: Nairobi è viva o morta? Il paradosso spiegato da Netflix

A poche ore dall'arrivo dei nuovi episodi, un video pubblicato dal servizio di video in streaming tenta di risolvere l'incognita che più tiene sulle spine i fan.

Nairobi è viva o è morta? Cosa è successo dopo che è stata colpita a tradimento nel finale della Parte 3 de La casa di carta? Quando mancano ormai poche ore all'arrivo dei nuovi episodi in streaming, Netflix solletica la curiosità dei fan con un video in cui, per risolvere il mistero sul destino di Nairobi (Alba Flores), si scomoda addirittura la scienza!

Cosa era successo a Nairobi

La terza parte della serie aveva lasciato in sospeso il destino di Nairobi. Nel rocambolesco e commovente finale della parte 3 la ladra era caduta nella trappola dell'ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri) la quale, tendendole una trappola, l'aveva attirata e l'aveva fatta raggiungere al petto da una pallottola. Mentre i suoi compagni e il fidato amico Helsinki tentavano l'impossibile per salvarla, la sua vita era rimasta appesa a un filo. Negli ultimi secondi del nuovo trailer de La casa di carta 4, si vede Nairobi, dotata di una mascherina per l'ossigeno, aprire gli occhi. Che questo sia un indizio della sua sopravvivenza? D'altro canto, però, si sente anche il suono continuo della macchina che rileva i parametri vitali, secondo molti segno che la donna perderà inevitabilmente la vita.

Il Paradosso del gatto di Schrödinger applicato a Nairobi

Nel simpatico video pubblicato da Netflix, si applica il famoso Paradosso del gatto di Schrödinger a Nairobi. Chi è stato fan di The Big Bang Theory lo sa bene: secondo il fisico Erwin Schrödinger un gatto, messo in una scatola, dopo un dato arco di tempo può essere contemporaneamente sia vivo che morto, come conseguenza dell'essere collegato a un evento subatomico casuale che può verificarsi o meno. Di conseguenza, spiegano da Netflix, la fisica quantistica viene in soccorso anche per immaginare la sorte di Nairobi: e se la donna fosse viva e morta allo stesso tempo? Colpita dal proiettile, fino a quando le porte della Banca di Spagna rimarrano sbarrate, ci saranno eguali possibilità che Nairobi sia entrambe le cose. Qualunque sia il destino dell'amato personaggio de La casa di carta, insomma, esisterà sempre una dimensione parallela in cui avverrà il contrario di quanto vediamo!

Per non continuare ad arrovellarci su questi quesiti scientifici, meglio aspettare le 9 di domani mattina quando gli 8 episodi della Parte 4 de La casa di carta saranno finalmente disponibili in streaming dopo diversi mesi di estenuante attesa. Per avere qualche anticipazione, invece, potete leggere la nostra recensione in anteprima della Parte 4 de La casa di carta.