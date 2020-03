La casa di carta 4: Un nuovo trailer lascia tutti col fiato sospeso

News Serie TV

Mancano solo dieci giorni all'arrivo della Parte 4, il 3 aprile, su Netflix.

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per i nuovi episodi de La casa di carta attesi su Netflix per il prossimo 3 aprile. Un nuovo trailer della Parte 4 alimenta la curiosità e scatena le teorie dei fan, soprattutto a proposito della sorte di Nairobi (Alba Flores) lasciata appesa a un filo nel finale della scorsa 'stagione'.





Nairobi sopravvive? I fan si dividono

La terza parte della serie di era conclusa in modo tragico per Nairobi. Nel rocambolesco e commovente finale della parte 3 Nairobi era caduta nella trappola dell'ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri) la quale, facendo leva sull'affetto che Nairobi nutriva verso suo figlio, l'aveva attirata e l'aveva colpita al petto con una pallottola. Negli ultimi secondi del trailer che vedete sopra si vede Nairobi, dotata di una mascherina per l'ossigeno, aprire gli occhi. Che questo sia un indizio della sua sopravvivenza? D'altro canto, però, si sente anche il suono continuo della macchina che rileva i parametri vitali, secondo molti segno che la donna perderà inevitabilmente la vita.

La casa di carta: Cosa aspettarci nei nuovi episodi

La quarta parte della serie si svolgerà nel caos: il Professore perderà molte delle sue certezze, perché convinto che Lisbona sia stata uccisa, Rio e Tokyo fanno saltare in aria un carro armato dell'esercito e la sorte di Nairobi è in bilico. La banda passerà uno dei periodi più difficili e l'arrivo di un nemico interno metterà la rapina a rischio. Nel frattempo, Raquel sarà costretta dalla Sierra a collaborare con la polizia. Il Professore si troverà a dover gestire tutto questo caos quando la vita di tutti i membri della banda sarà messa in serio pericolo. Come anticipato dal creatore della serie Álex Pina, gli otto nuovi episodi saranno incentrati più sul dramma e meno sull'azione. Alba Flores, interprete di Nairobi, ha invece assicurato che in questa quarta parte saranno prese decisioni molto rischiose per tutti i personaggi che potrebbero dividere l'opinione del pubblico.

Per scoprire tutto dobbiamo aspettare solo altri dieci giorni fino al 3 aprile quando la Parte 4 de La casa di carta sarà disponibile in streaming su Netflix.