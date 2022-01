La Bella e la Bestia: L'attore di Hawkeye Fra Fee entra nel cast della serie prequel

News Serie TV

Le riprese della comedy musicale che riporterà Josh Gad e Luke Evans nei panni di Le Tont e Gaston inizieranno in primavera.

Fra Fee resta in casa Disney e, dopo aver recitato nella serie Marvel Hawkeye, sarà tra i protagonisti della nuova serie live action che racconterà le avventure di Le Tont e Gaston prima dei fatti de La Bella e la Bestia. Ordinata ufficialmente lo scorso giugno, la serie (ancora senza titolo) vedrà Josh Gad e Luke Evans tornare nei panni di Le Tont (in originale LeFou) e Gaston in un'avventura musicale di 8 episodi attesa prossimamente su Disney+.

La Bella e la Bestia: La trama della serie prequel di Disney+

Sviluppata e scritta da Josh Gad insieme agli ideatori di C'era una volta Edward Kitsis e Adam Horowitz, anche showrunner, la miniserie sarà ambientata diversi anni prima degli eventi del film live action del 2017. Seguirà Gaston e Le Tont mentre partono per un viaggio inaspettato e pieno di romanticismo con la sorellastra di quest'ultimo, Tilly (Briana Middleton), dopo aver scoperto una rivelazione sorprendente sul passato di lei. "Mentre i misteri del passato vengono svelati e i pericoli del presente crescono, vecchi amici e nuovi nemici rivelano che questo regno familiare nasconde molti segreti", si legge nella trama ufficiale diffusa da Disney+.

Come anticipato dal presidente di Disney Branded Television Gary Marsh, questa serie - dove ricoprirà un ruolo importante la musica affidata al compositore Alan Menken, già dietro alla colonna sonora del cartone animato del 1991 - potrebbe svelare diverse rivelazioni anche sul passato della Bestia e sulla maledizione ben nota che si è abbattuta su di lui. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera sotto lo studio ABC Signature ma non sappiamo ancora quando arriverà in streaming su Disney+.

Il ruolo di Fra Fee

Fra Fee interpreterà il principe Benoit Berlioz, un amico d'infanzia di Tilly che intanto è diventato un principe affascinante, carismatico e sicuro di sé. L'attore ha recitato recentemente in Hawkeye interpretando Kazi Kazimierczak, un membro della Tracksuit Mafia e amico intimo di Maya Lopez, alias Echo. Di recente è apparso anche nella serie TV Acorn Dalgliesh mentre sul grande schermo è noto per i suoi ruoli nel live action di Cenerentola con Camila Cabello e per l'adattamento del 2012 de I miserabili, tra le altre cose.