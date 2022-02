La Bella e la Bestia: Colpo di scena, Disney+ rinuncia alla serie prequel

News Serie TV

Il cast era formato e le riprese sarebbero dovute iniziare in estate, ma divergenze creative hanno fatto saltare il progetto, "per ora" dicono Luke Evans e Josh Gad.

Forse la famosa maledizione de La Bella e la Bestia si è ormai abbattuta anche sulla serie prequel che avrebbe dovuto riportare Luke Evans e Josh Gad nei panni dei personaggi Gaston e Le Tont già interpretati nel film live-action del 2017. A pochi giorni dall'annuncio dell'ultimo importante casting (la cantautrice Rita Ora), Disney+ ha deciso inaspettatamente di mettere da parte il progetto, una comedy musicale di 8 episodi che si sarebbe dovuta girare la prossima estate. Un risvolto choc dovuto, secondo le prime informazioni, a divergenze creative.

La Bella e la Bestia: La serie prequel su Gaston e Le Tont non si farà (per ora)

Ambientata molto tempo prima rispetto ai fatti del film live-action, la serie avrebbe dovuto seguire Gaston e Le Tont mentre partivano per un viaggio inaspettato, avventuroso e pieno di romanticismo con la sorellastra di quest'ultimo, Tilly (Briana Middleton), dopo aver scoperto una rivelazione sorprendente sul passato di lei. Il cast comprendeva anche Fra Fee e Jelani Alladin. A bordo del progetto, come showrunner, c'erano Josh Gad e gli ideatori della serie C'era una volta Adam Horowitz e Eddy Kitsis (i quali, per la cronaca, negli ultimi mesi si sono visti sbattere le porte in faccia da Disney già in altre due occasioni: quando la loro nuova serie fiabesca, Epic, non è stata portata avanti da ABC e quando Disney+ ha rinunciato a un revival de I Muppets che avrebbero dovuto scrivere proprio con Josh Gad).

Ma il progetto poteva contare anche su altri nomi di livello, come il regista Liesl Tommy, nominato al Tony Award, che avrebbe dovuto dirigere il primo episodio, e il compositore premio Oscar (anzi, vincitore del cosiddetto EGOT cioè di Emmy, Grammy, Oscar e Tony vale a dire tutti i premi principali del mondo dello spettacolo) Alan Menken, già autore della colonna sonora dei film de La Bella e la Bestia del 1991 e del 2017. Insomma, tanti talenti e un'occasione sprecata.

La dichiarazione di Luke Evans e Josh Gad: C'è ancora speranza?

Secondo Deadline, la serie sarebbe stata messa da parte per divergenze creative tra gli autori delle sceneggiature e i compositori delle canzoni originali, anche in ritardo rispetto alla tabella di marcia. L'inizio delle riprese, infatti, era stato già posticipato dalla primavera all'estate; posticiparle ulteriormente in autunno non sarebbe stata un'opzione che si poteva prendere in considerazione, sia per gli altri impegni degli attori, sia per semplici motivi metereologici. Pare, però, che Disney abbia intenzione di continuare a lavorare sulla serie e di riportarla in vita non appena le stelle si riallineeranno. Anche Luke Evans e Josh Gad, in un tweet congiunto, hanno fatto intendere di non aver rinunciato al progetto. "Purtroppo è vero. Abbiamo cercato di far funzionare tutto, ma messi sotto pressione semplicemente non era destino... per ora. Questi personaggi e questa storia vivranno, ma a volte le migliori intenzioni e la realtà si scontrano e non si può fare nulla", hanno scritto gli attori. A noi non resta che attendere e sperare.