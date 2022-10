L'universo NCIS avrà il suo primo mega-crossover a gennaio

News Serie TV

Sarà il primo crossover del franchise a coinvolgere più di due serie.

In tv da quasi 20 anni, NCIS non ha mai visto tutte le sue serie in onda in un preciso momento unirsi per raccontare un'unica storia. In altre parole, mai prima d'ora un crossover ha coinvolto più di due serie del franchise di successo. Una lacuna, se così possiamo definirla, che sta per essere colmata. Entertainment Weekly fa sapere che il prossimo gennaio i procedurali di CBS NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai'i uniranno le forze per quello che viene definito "un evento speciale". E non potrebbe essere altrimenti.

NCIS: In arrivo un crossover a tre con NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai'i

I dettagli per ora sono scarsi. Tutto quello che si sa della trama è che "un sicario misterioso e altamente qualificato" avrà diversi agenti dell'NCIS nel mirino. Il mega-crossover coinvolgerà sicuramente Gary Cole (interprete di Alden Park), Wilmer Valderrama (Nick Torres) e Brian Dietzen (Jimmy Palmer) per NCIS; Chris O'Donnell (G. Callen) e LL Cool J (Sam Hanna) per NCIS: Los Angeles; e Vanessa Lachey (Jane Tennant), Yasmine Al-Bustami (Lucy Tara) e Noah Mills (Jesse Boone) per NCIS: Hawai'i; ma ci si aspetta che non saranno i soli.

In una precedente occasione, parlando con TVLine della possibilità di un crossover a tre, lo showrunner di NCIS: Los Angeles R. Scott Gemmill aveva detto: "Sai, non è una cosa semplice. Tre show diversi durante il Covid, con quegli spostamenti... Ne abbiamo parlato a lungo, quindi speriamo che accada. Non è che smetteremo di provarci, questo è certo".