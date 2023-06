L'ideatore di Yellowstone rompe il silenzio sull'uscita di Kevin Costner e l'imminente conclusione della serie tv

News Serie TV

Taylor Sheridan conferma che è stato l'attore a voler uscire dalla serie per dedicarsi a un suo progetto.

La serie più seguita della tv americana sta per concludersi. Sembra incredibile, fino a poco tempo fa non era previsto, eppure andrà così. Stiamo parlando di Yellowstone, i cui restanti episodi della quinta stagione saranno gli ultimi a causa di un problema con l'agenda del protagonista Kevin Costner, che ha ridotto drasticamente la propria disponibilità così da potersi dedicare ad altri progetti. All'inizio dello scorso mese, Paramount Network aveva annunciato che il drama neo western si concluderà alla fine dell'anno, ma anche di essere al lavoro con l'ideatore Taylor Sheridan per continuare la storia in una nuova serie. Senza Costner e il suo John Dutton. Per la prima volta da allora, lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo si è espresso sugli ultimi, precipitosi accadimenti.

L'addio di Kevin Costner e la fine di Yellowstone: Parla Taylor Sheridan

"La mia ultima conversazione con Kevin è stata che aveva questo progetto a cui teneva molto che voleva dirigere" ha spiegato Taylor Sheridan a The Hollywood Reporter, riferendosi all'epopea western in quattro parti Horizon, che Costner sta co-scrivendo, dirigendo e interpretando. "Lui e la rete stavano discutendo su quando avrebbe potuto farla finita con Yellowstone. Ho detto: 'Possiamo sicuramente lavorare a un programma per [farlo uscire quando preferisce]', cosa che abbiamo fatto".

Nonostante l'opinione diffusa secondo la quale Costner sia il responsabile della conclusione prematura di Yellowstone, Sheridan ha affermato che la sua opinione sull'attore e sul suo lavoro nella serie "non è cambiata", ma una volta coinvolti avvocati e rappresentati "le persone finiscono col non riuscire a parlarsi e iniziano a dire cose che non sono vere e tentato di spostare la colpa in base a come la stampa e il pubblico sembrano reagire. Ne ha preso atto e non so se qualcuno se lo merita. Il suo film sembra essere una grande priorità per lui e vuole concentrarsi su altro. Spero davvero che ne valga la pena - e che sia un buon film".

Per quanto riguarda il destino del personaggio di Costner, John Dutton, tutto lascia pensare che morirà. Al riguardo, Sheridan ha detto che la soluzione trovata "tronca la storia del personaggio. Non la altera, ma la tronca". E ha assicurato che non sarà nulla di approssimativo: "Non faccio fo***ti incidenti d'auto. Se [il destino di John] gonfia l'ego [di Costner] o gli insulti è un danno collaterale di cui non tengo conto per quanto riguarda la narrazione".

Una buona notizia per i fan di Yellowstone

Dopo gli otto episodi andati in onda lo scorso inverno e in Italia disponibili su Sky e in streaming su NOW, ne restano sei. O forse qualcuno in più. Taylor Sheridan ha detto infatti che il canto del cigno di Yellowstone potrebbe essere ampliato: "Se riterrò che ci vorranno 10 episodi per concludere [la serie], me ne daranno 10. Durerà tutto il tempo necessario". Inizialmente l'arrivo in tv di quello che poi è diventato il capitolo finale era previsto per l'estate ma, a causa delle incertezze sul coinvolgimento di Kevin Coster, è stato rinviato all'autunno, indicativamente a novembre. Tuttavia, potrebbe essere ritardato ulteriormente dallo sciopero dei membri della Writers Guild of America (WGA).