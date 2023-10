L'ideatore di Breaking Bad esclude uno spin-off su Walt Jr.

News Serie TV

In un'intervista, Vince Gilligan si dice non interessato a uno spin-off incentrato sul personaggio di RJ Mitte.

No, l'universo di Breaking Bad non sta per espandersi con un nuovo spin-off incentrato su Walt Jr., il figlio del defunto Walter White di Bryan Cranston interpretato da RJ Mitte. A dispetto di qualche voce, l'ideatore della pluripremiata serie di AMC Vince Gilligan ha precisato in un'intervista con Variety di non avere alcun interesse per un'iniziativa di questo tipo.

Breaking Bad: Vince Gilligan non è interessato a uno spin-off su Walt Jr.

"Questo è probabilmente il genere di cose che qualcuno proporrà tra 10 o 15 anni: Walter Jr. nei panni di un signore del crimine di Albuquerque che riesce dove suo padre ha fallito" ha detto Gilligan, che di Breaking Bad ha già approfondito la storia di Saul Goodman nello spin-off Better Call Saul. "Potrei praticamente garantire in questo momento di non avere alcun interesse a vederlo accadere". E ha aggiunto, categorico: "Sarebbe un triste tributo alla serie. È divertente pensare a cosa potrebbe accadere ai personaggi, ma non raggiunge il livello di ‘Cavolo, mi piacerebbe raccontare altro sulla storia'. Ma chi lo sa, forse tra qualche anno".

Quindi, sì, potrebbero esserci altre storie in futuro, ma quasi sicuramente non una incentrata su Walt Jr., un giovane affetto da paralisi cerebrale ricordato per il suo carattere chiuso, sebbene molto legato alla famiglia, almeno fino a quando non ha scoperto il ruolo del padre nella criminalità organizzata. Anche se gli piacerebbe lavorare di nuovo con il "meraviglioso" e "dolce" Mitte, Gilligan sostiene che uno spin-off del genere sarebbe "deprimente da morire. Sarebbe la lezione sbagliata dallo show, se ci sono lezioni da trarci".

Come la pensa RJ Mitte

In passato, RJ Mitte aveva mostrato di avere le idee piuttosto chiare su come la storia di Breaking Bad potrebbe continuare. In particolare, su cosa potrebbe essere successo a Walt Jr. dopo quel finale. Tra quelli che nutrono un forte sospetto sulla reale morte di Walter, l'attore aveva immaginato: "Walt sfugge alla cattura, Jesse torna da lui dopo tutta la storia della sparatoria, insieme spariscono per cinque anni e Walt Jr. vive ancora con sua sorella, pressoché in un alloggio della DEA. Poi Walt Jr. si unisce praticamente alla DEA e si mette a dare la caccia a suo padre. In un certo senso, assume il ruolo di Hank dal punto in cui Hank si era fermato. La mia idea è che stia cercando di uscire, scoprire cosa è successo a Hank e inseguire Jesse e Walt".