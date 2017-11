L'ideatore di Arrow, The Flash e Supergirl licenziato dopo le accuse di molestie sessuali

Andrew Kreisberg non sarà coinvolto nella produzione dei prossimi episodi di Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow, le serie di The CW di cui è il co-ideatore. Lo showrunner e/o produttore esecutivo è stato licenziato dallo studio Warner Bros. Television in seguito alle accuse di molestie sessuali che negli ultimi tempi diverse donne hanno avanzato nei suoi confronti.

Kreisberg era stato già sospeso poco più di due settimane fa. All'epoca, Warner Bros. Television aveva dichiarato di aver avviato un'indagine interna per appurare la natura delle accuse e intraprendere eventualmente ulteriori azioni. Nel comunicato rilasciato in queste ore dallo studio si legge: "Dopo un'indagine approfondita, il gruppo ha interrotto il rapporto con Andrew Kreisberg con effetto immediato. Greg Berlanti prenderà il suo posto sia in The Flash, nella quale lavorerà a stretto contratto con il produttore esecutivo e co-showrunner Todd Helbing, sia in Supergirl, nella quale affiancherà i produttori esecutivi e co-showrunner Robert Rovner e Jessica Queller. Continueremo a impegnarci per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i nostri dipendenti e tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre produzioni".

Sono diciannove gli uomini e le donne che, restando anonimi, si sono fatti avanti per accusare Kreisberg di condotta inappropriata nel corso degli ultimi anni. Suoi attuali o ex collaboratori i quali hanno dichiarato di essere stati toccati in modo inopportuno, e le donne di essere state baciate senza consenso o invitate a fargli dei massaggi.