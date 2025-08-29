L'estate nei tuoi occhi 3: Il trailer ufficiale degli episodi finali porta Belly a Parigi

News Serie TV

Gli ultimi tre episodi della stagione finale de L'estate nei tuoi occhi arrivano dal 3 settembre su Prime Video: un nuovo trailer anticipa cosa dobbiamo aspettarci.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale degli episodi finali di L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty), la serie teen che sta alimentando il dibattito social quest'estate tra i fan del team Conrad e quelli del team Jeremiah, i due protagonisti che si contendono l'amore di Belly. Le immagini anticipano una svolta inaspettata nella vita di Belly Conklin: un nuovo inizio a Parigi, lontano da Cousins Beach, dai Fisher e da tutto ciò che conosceva. Guardatelo qui sotto.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/l-estate-nei-tuoi-occhi/3386/video/?vid=47846" title="Nuovo Trailer ITA: Stagione 3: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della Serie - HD">Nuovo Trailer ITA: Stagione 3: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della Serie - HD</a>

L'estate nei tuoi occhi 3: Dove siamo rimasti e cosa ci aspetta nei prossimi episodi

Dopo l'addio al matrimonio con Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) e il cuore spezzato da una confessione tardiva di Conrad (Christopher Briney), Belly (Lola Tung) decide di partire per un semestre all'estero in Francia. “Avevo questi pilastri nella mia vita. Cousins, la mia famiglia, Taylor, Jere,” riflette Belly nel trailer, mentre sorvola l'oceano in cerca di risposte. È il primo vero momento in cui la vediamo completamente sola, pronta a riscoprire sé stessa lontano da tutto ciò che l’ha definita finora.

Nuovi volti nel cast e una lettera da Conrad

Una volta arrivata a Parigi, Belly si ritrova a costruire nuove relazioni e a fare amicizie inaspettate. Tra i nuovi volti della serie noitiamo Corinna Brown (Heartstopper), Fernando Cattori (Untamed Royals), Isaline Prevost Radeff (Haute Mer) e Jahz Armando (Gangs of London), che diventeranno nuovi amici di Belly nella capitale francese. Secondo Prime Video, questi personaggi saranno "figure chiave" nel percorso di Belly, e non mancherà nemmeno un potenziale nuovo interesse amoroso.

Nel trailer, vediamo anche la sua migliore amica Taylor (Rain Spencer) raggiungerla a Parigi.Tuttavia, proprio quando Belly sembra trovare un nuovo equilibrio, arriva un colpo di scena: una lettera da Conrad, il suo primo amore. Le sue parole, che iniziano con un semplice "Cara Belly", interrompono il nuovo inizio della ragazza, riaprendo vecchie ferite e lasciando spazio a nuove domande.

Quando escono gli ultimi episodi su Prime Video

Il conto alla rovescia per il gran finale è ufficialmente iniziato. Gli ultimi tre episodi della stagione 3 saranno disponibili su Prime Video a partire da mercoledì 3 settembre e poi il 10 e il 17 settembre. La serie, adattamento della trilogia bestseller di Jenny Han, ha riscosso un enorme successo globale: con oltre 25 milioni di spettatori nella prima settimana della terza stagione, è oggi la quinta serie con più stagioni più vista su Prime Video. Questa stagione finale, che ha coinvolto l'autrice Jenny Han come showrunner accanto a Sarah Kucserka, con i suoi temi di crescita, amore e perdita si è confermata un racconto di formazione che ha saputo conquistare il cuore del pubblico internazionale.