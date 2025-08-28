Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast

News Serie TV

Insulti e minacce online per il cast de L'estate nei tuoi occhi. Amazon pubblica un post per chiedere al pubblico della serie tv di riportare la conversazione sulla terza stagione su "toni amichevoli".

Belli i tempi in cui ci si incontrava nei forum per condividere opinioni con occhi sognanti. Nell'era dei social network mordi e fuggi, in cui sembra essersi perso completamente il senso del limite, succede che Amazon si veda costretta a pubblicare un post per chiedere a un fandom, quello del teen drama di successo L'estate nei tuoi occhi, di "mantenere la conversazione su toni amichevoli". Questo dopo che qualche presunto fan - più di qualcuno, a quanto pare - ha oltrepassato il limite, trasformando il proprio fervore per un personaggio o una relazione in offese o minacce indiscutibilmente inopportune.

L'estate nei tuoi occhi: Amazon chiede ai fan di fermare il bullismo contro il cast

"La serie non è reale, ma le persone che interpretano i personaggi sì", si legge in un post condiviso nelle scorse ore nell'account ufficiale de L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty nella versione ufficiale) su X, insieme a un'animazione che replica l'intro della serie sostituendone il titolo con la frase "L'estate in cui abbiamo iniziato a comportarci normalmente online".

The show isn’t real but the people playing the characters are pic.twitter.com/csqsKEB2v9 — The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) August 26, 2025

Lo studio, Prime Video e i produttori della serie hanno rammentato le "linee guida della community" che già lo scorso luglio, prima del debutto della terza e ultima stagione, erano state pubblicate sui vari social network, con le quali si avvisava che avrebbero avuto "una politica di tolleranza zero per il bullismo e l'incitamento all'odio". Il post avvertiva gli utenti che sarebbero stati bannati se avessero commesso simili azioni contro il cast o la troupe, ma anche verso altri membri della community. "Cousins è il nostro posto sicuro. Ogni cosa è bella e ogni cosa è magica. Manteniamo la conversazione su toni amichevoli quest'estate", aggiungeva il messaggio.

I nuovi avvertimenti sono arrivati dopo che diversi membri del cast sono stati presi di mira da episodi di bullismo online, con Gavin Casalegno, l'attore che interpreta Jeremiah Fisher, raggiunto persino da minacce di morte. Nella stagione conclusiva, il pubblico, da sempre diviso tra Team Jeremih e Team Conrad, i due fratelli coinvolti in un triangolo amoroso con la loro amica d'infanzia Belly, si è ritrovato ancora più diviso dal sorprendente annuncio del fidanzamento tra Jeremiah e Belly e dai litigi dei due fratelli per il loro confuso interesse amoroso.