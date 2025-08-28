TGCom24
Home | Serie TV | News | Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast
Schede di riferimento
L'estate nei tuoi occhi
Anno: 2022
3,9
L'estate nei tuoi occhi
News Serie TV

Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast

Emanuele Manta
16

Insulti e minacce online per il cast de L'estate nei tuoi occhi. Amazon pubblica un post per chiedere al pubblico della serie tv di riportare la conversazione sulla terza stagione su "toni amichevoli".

Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast

Belli i tempi in cui ci si incontrava nei forum per condividere opinioni con occhi sognanti. Nell'era dei social network mordi e fuggi, in cui sembra essersi perso completamente il senso del limite, succede che Amazon si veda costretta a pubblicare un post per chiedere a un fandom, quello del teen drama di successo L'estate nei tuoi occhi, di "mantenere la conversazione su toni amichevoli". Questo dopo che qualche presunto fan - più di qualcuno, a quanto pare - ha oltrepassato il limite, trasformando il proprio fervore per un personaggio o una relazione in offese o minacce indiscutibilmente inopportune.

L'estate nei tuoi occhi: Amazon chiede ai fan di fermare il bullismo contro il cast

"La serie non è reale, ma le persone che interpretano i personaggi sì", si legge in un post condiviso nelle scorse ore nell'account ufficiale de L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty nella versione ufficiale) su X, insieme a un'animazione che replica l'intro della serie sostituendone il titolo con la frase "L'estate in cui abbiamo iniziato a comportarci normalmente online".

Lo studio, Prime Video e i produttori della serie hanno rammentato le "linee guida della community" che già lo scorso luglio, prima del debutto della terza e ultima stagione, erano state pubblicate sui vari social network, con le quali si avvisava che avrebbero avuto "una politica di tolleranza zero per il bullismo e l'incitamento all'odio". Il post avvertiva gli utenti che sarebbero stati bannati se avessero commesso simili azioni contro il cast o la troupe, ma anche verso altri membri della community. "Cousins è il nostro posto sicuro. Ogni cosa è bella e ogni cosa è magica. Manteniamo la conversazione su toni amichevoli quest'estate", aggiungeva il messaggio.

I nuovi avvertimenti sono arrivati dopo che diversi membri del cast sono stati presi di mira da episodi di bullismo online, con Gavin Casalegno, l'attore che interpreta Jeremiah Fisher, raggiunto persino da minacce di morte. Nella stagione conclusiva, il pubblico, da sempre diviso tra Team Jeremih e Team Conrad, i due fratelli coinvolti in un triangolo amoroso con la loro amica d'infanzia Belly, si è ritrovato ancora più diviso dal sorprendente annuncio del fidanzamento tra Jeremiah e Belly e dai litigi dei due fratelli per il loro confuso interesse amoroso.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
L'estate nei tuoi occhi
Anno: 2022
3,9
L'estate nei tuoi occhi
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Prime Video sviluppa una miniserie sulla vicenda giudiziaria di Karen Read, interpretata da Elizabeth Banks
news Serie TV Prime Video sviluppa una miniserie sulla vicenda giudiziaria di Karen Read, interpretata da Elizabeth Banks
Bad Monkey affida un ruolo regolare a John Malkovich nella stagione 2
news Serie TV Bad Monkey affida un ruolo regolare a John Malkovich nella stagione 2
Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
news Serie TV Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
The Paper, Steve Carell e John Krasinski di The Office hanno invaso il set dello spin-off
news Serie TV The Paper, Steve Carell e John Krasinski di The Office hanno invaso il set dello spin-off
Hostage 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie politica di Neflix
news Serie TV Hostage 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie politica di Neflix
Le prime foto della comedy di HBO I Love LA, Deli Boys rinnovata per una seconda stagione e altre news in breve
news Serie TV Le prime foto della comedy di HBO I Love LA, Deli Boys rinnovata per una seconda stagione e altre news in breve
The Lowdown: Ethan Hawke giornalista fuori dagli schemi nel trailer ufficiale della nuova serie tv
news Serie TV The Lowdown: Ethan Hawke giornalista fuori dagli schemi nel trailer ufficiale della nuova serie tv
Y: Marshals, confermati altri tre ritorni nel sequel di Yellowstone
news Serie TV Y: Marshals, confermati altri tre ritorni nel sequel di Yellowstone
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Upload
The Terminal List: Lupo Nero
Uno splendido errore
Mercoledì
Watson
Alien: Pianeta Terra
NCIS: Tony & Ziva
The Twisted Tale of Amanda Knox
Untamed
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV