L'estate nei tuoi occhi 3, come finisce la Serie TV e come differisce dal romanzo di Jenny Han

La terza stagione di L'estate nei tuoi occhi ha concluso l'avventura di Belly: ma chi ha scelto tra Conrad e Jeremiah? E quanto è fedele quel finale al romanzo di Jenny Han?

Belly ha finalmente preso una decisione apparentemente definitiva ne L’estate nei tuoi occhi. La terza stagione, presentata da tempo come l’ultima, ha seguito la protagonista interpretata da Lola Tung lungo una strada dissestata, ma il cui lieto fine è arrivato proprio a Parigi. Ma come termina la terza stagione? E come quel finale differisce dal romanzo di Jenny Han?

L’estate nei tuoi occhi 3: la spiegazione del finale

La terza stagione ha visto Belly darci un taglio con il triangolo amoroso tra i fratelli Fisher e prendere finalmente una decisione tra Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). I primi episodi hanno mostrato una Belly felice ed innamoratissima di Jeremiah con il quale avrebbe persino pronunciato il fatidico “sì” se non fosse stato per Conrad che, dopo anni di silenzio, ha deciso di dichiarare tutto il suo amore, chiedendole di non sposare suo fratello. Va da sé che il matrimonio è naufragato, spingendo Belly ad inseguire un po’ di pace e tranquillità nella romantica e suggestiva Parigi. Lontana da casa, Belly ha cercato di rimettersi in sesto costruendo nuovi legami ed una nuova realtà. Nell’ultimo episodio, però, Conrad riappare a sorpresa nella sua vita per augurarle buon compleanno e tutta quella realtà parallela crolla.

Le spiega di avere una conferenza a Bruxelles e di aver colto l’occasione per una breve deviazione a Parigi. Belly è sorpresa e cerca di digerire quelle emozioni offrendo a Cornad un giro per la città, mostrandogli le attrazioni principali come la Reggia di Versailles e il Louvre concludendo il tutto con il suo affaccio panoramico preferito. A quel punto, avvertendo i sentimenti riaffiorare, chiede a Conrad di prolungare la sua permanenza e di unirsi a lei per la cena di compleanno organizzatale dagli amici parigini. Quella sera Conrad incontra la nuova vita di Belly e, una volta soffiate le candeline, si riavviano verso casa, ma concedendosi prima un ballo al chiaro di luna che farà esplodere i loro cuori. Un bacio dopo l’altro spingono Belly e Conrad a letto insieme ma, una volta finita la magia, sono costretti a fare i conti con la realtà: dove stanno andando, esattamente? Belly crede che Conrad non sia veramente innamorato di lei, che il suo affetto sia stato influenzato dal desiderio della madre morta di vederli insieme, e non si lascia abbindolare dalle sue parole. Conrad, sconsolato, a quel punto si arrende e si dirige in stazione per prendere il suo treno. Belly rimugina a lungo su di loro, sul passato e sul presente, così come sul futuro e capisce che, per quanto abbia desiderato cambiare, in fondo è la stessa ragazza di sempre, innamorata del suo Conrad, e quella parte di sé non cambierà mai. Così lo raggiunge disperatamente sul treno e dichiara il suo amore per lui. Un anno dopo, rieccoli di nuovo alla casa al mare, che osservano la distesa di blu stretti l’uno all’altra. Belly ha scelto Conrad e appaiono felici insieme, ma tutto potrebbe cambiare con il film sequel in arrivo confermato da Prime Video?

Il finale degli altri personaggi: Jeremiah, Taylor, Steven e Denise

Anche i personaggi secondari di L’estate nei tuoi occhi hanno ottenuto un dolce lieto fine. Jeremiah, ad esempio, oltre ad essere consapevole del tentativo di Conrad di ricucire il rapporto con Belly, si sta concentrando sul proprio futuro professionale. Grazie a Taylor, è diventato uno chef influencer di TikTok e ha organizzato una cena con diversi influencer per rendere accessibile il suo talento dietro ai fornelli. Nonostante vari intoppi, la serata ha scelto come location la casa sul mare di Cousins, una location intrisa di ricordi per Jeremiah ma che gli ha offerto anche un'opportunità di riscatto. E non guasta che sia scoccato del tenero anche con Denise, che l’ha gentilmente accolto in casa sua quando non sapeva dove andare o cosa fare della propria vita.

Peccato che Denise abbia deciso con Steven di trasferirsi a San Francisco per avviare la loro startup. Non è chiaro cosa succederà tra questa coppia nascente ma, avendo un film sequel a disposizione, il pubblico probabilmente riceverà la risposta che desidera. A San Francisco è diretto anche Steven, che ha discusso con Taylor di quella possibilità decidendo infine di trasferirsi insieme, aprendo così un nuovo capitolo della loro vita. Per quanto riguarda gli adulti, sappiamo che Adam non fa più coppia fissa con Kayleigh e che Lauren e John non si frequentano più.

Serie TV e romanzo: la differenza tra i due finali per Belly

Una delle domande che il pubblico si pone è: il finale della Serie TV combacia con quello del romanzo di Jenny Han? La risposta naturalmente richiede una lunga spiegazione, ma quella più breve è no, quantomeno soffermandoci sui dettagli. Sia sullo schermo che su carta, Belly finisce con Conrad e questo non cambia. A differenza del romanzo, la serie tv ha permesso alla sua protagonista di imparare ad amare se stessa, a perdonarsi e ad accettare di meritare l’amore nonostante quanto vissuto in passato. Inoltre il terzo romanzo di Jenny Han si conclude con il matrimonio di Conrad e Belly, cosa che nella serie tv non avviene. Avendo omesso questo dettaglio, sorge spontaneo chiedersi: rivedremo Belly in abito bianco nel film?