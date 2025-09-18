TGCom24
L'estate nei tuoi occhi
Anno: 2022
3,9
L'estate nei tuoi occhi
News Serie TV

L'estate nei tuoi occhi si concluderà con un film: L'annuncio a sorpresa di Prime Video

Emanuele Manta
21

In occasione dell'uscita dell'episodio finale, Prime Video ha annunciato che L'estate nei tuoi occhi continuerà e concluderà la sua storia in un film.

L'estate nei tuoi occhi si concluderà con un film: L'annuncio a sorpresa di Prime Video

Sebbene nel finale della terza e ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi, disponibile su Prime Video da qualche ora, Belly abbia deciso finalmente a quale dei due fratelli Fisher donare completamente il proprio cuore, la sua storia non è ancora finita. Il servizio streaming ha annunciato che tornerà a Cousins per un'altra estate, con un film sequel della serie di successo scritto dall'ideatrice Jenny Han (anche autrice della trilogia di romanzi da cui la stessa è tratta) insieme con Sarah Kucserka, e da lei anche diretto.

L'estate nei tuoi occhi: Un film concluderà la storia

"C'è un'altra grande pietra miliare nel viaggio di Belly e ho pensato che solo un film potesse renderle giustiza", ha dichiarato Han in un comunicato. "Sono molto grata a Prime Video per aver continuato a supportare la mia visione di questa storia e per aver reso possibile condividere questo capitolo finale con i fan". Courtenay Valenti, responsabile film, streaming e cinema di Amazon MGM Studios, e Vernon Sanders, a capo dei contenuti televisivi di Prime Video e Amazon MGM Studios, hanno aggiunto: "L'estate nei tuoi occhi ha toccato il cuore del pubblico di tutto il mondo, creando momenti di gioia, nostalgia e connessione che l'hanno resa un successo globale. Siamo orgogliosi dello straordinario successo della serie e non potremmo essere più entusiasti di collaborare nuovamente con Jenny Han per offrire ai fan un capitolo successivo indimenticabile".

Interpretata da Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno, L'estate nei tuoi occhi ha esplorato il triangolo amoroso tra Belly e i fratelli Conrad e Jeremiah, che lei conosce sin dall'infanzia e con i quali ha trascorso un'estate dopo l'altra nella loro casa sulla spiaggia. Nella terza e ultima stagione, dopo aver scelto Jeremiah, Belly era sul punto di sposarlo, ma, ancora confusa sui suoi veri sentimenti, ha deciso di troncare la relazione e trasferirsi a Parigi per iniziare una nuova vita. Nell'episodio finale - attenzione alle anticipazioni! - Conrad l'ha raggiunta in Francia sperando di riaccendere la loro precedente storia d'amore.

