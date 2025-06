L'arte della gioia, Valeria Bruni Tedeschi: "Grazie alla principessa Gaia potevo essere cattiva"

News Serie TV

Ospite dell'evento Sky Inclusion Days, Valeria Bruni Tedeschi ha parlato della sua esperienza nella serie L'Arte della gioia e ha emozionato il pubblico leggendo un brano tratto da 'Il discorso sulle donne' di Natalia Ginzburg.

Il personaggio della principessa Gaia ne L'arte della gioia è stato un vero regalo per Valeria Bruni Tedeschi. Non solo perché ha permesso all'attrice di vincere i prestigiosi David di Donatello e Nastro d'Argento Grandi Serie, ma soprattutto perché l'ha lasciata libera di esprimere la propria parte più oscura e autentica. È proprio questa esperienza di liberazione e profondità che Valeria Bruni Tedeschi ha raccontato oggi durante la terza edizione degli Sky Inclusion Days al teatro Dal Verme di Milano, l'evento Sky dedicato alla valorizzazione del rispetto, dell’inclusione e della condivisione di storie che fanno la differenza. Guardate qui sotto una clip della sua intervista in cui parla del suo rapporto con la principessa Gaia, un personaggio grazie al quale ha potuto anche "essere cattiva".

Valeria Bruni Tedeschi: Valeria Bruni Tedeschi intervistata in occasione della terza edizione degli Sky Inclusion Days - HD

L'arte della gioia: Valeria Bruni Tedeschi parla della sua esperienza nella serie

Nella serie diretta da Valeria Golino e tratta dal celebre romanzo di Goliarda Sapienza (disponibile su Sky e in streaming solo su NOW ), Valeria Bruni Tedeschi ha offerto al pubblico un'intensa riflessione sulla sua arte e sul lavoro con la regista, oltre a regalare una toccante lettura da Il discorso sulle donne di Natalia Ginzburg.Raccontando il suo rapporto con il ruolo della Principessa Gaia Brandiforti, l'attrice ha confessato: "La sua cattiveria ce l'ho in me, è stato liberatorio interpretarla. Sono cattiva ma mi impedisco di esserlo". Per Bruni Tedeschi Gaia è stata la possibilità di esprimere una parte di sé finora trattenuta: "È stato anche allegro interpretarla. Lì ero liberamente cattiva, potevo esserlo, quindi è stato molto divertente. Come liberatorio è stato essere vecchia, ma vecchia sul serio, 'bella vecchia'. È stato stupendo. L’autoironia era scritta nella sceneggiatura, era anche nello sguardo di Valeria, ridere di se stessi è molto divertente. Tutte queste cose hanno creato per me un set indimenticabile".

Il rapporto con Valeria Golino e la differenza tra essere attrice e regista

Un'esperienza che si è rivelata unica anche grazie al set, dove l'autoironia e la complicità con Valeria Golino hanno creato un'atmosfera speciale: "Quella sceneggiatura è magia, sono partiti dal libro ma ne hanno mantenuto l’essenza. Poi Valeria era la prima volta che mi guardava come attrice, la prima volta che mi ha diretto. Io l'avevo diretta ne 'I Villeggianti', ma non sapevo come sarebbe stato al contrario. Ho avuto la sensazione di essere stata guardata da un grande grande regista, come mi accadde con Bellocchio, Bertolucci, Chereau. Quando ci si sente guardati è una vibrazione molto speciale, ci sentiamo totalmente accolti in tutto quel che siamo".

Non solo attrice, ma anche regista e scrittrice, Bruni Tedeschi ha parlato con passione dell’importanza di amare e rispettare i propri personaggi e i colleghi sul set: "Fare l’attrice è una questione molto seria, ma adesso per me è più una vacanza, mi ha aiutato. È così difficile fare un film da regista che quando faccio l’attrice mi sembra di andare in vacanza. Non mi concedo di essere sprezzante coi miei personaggi. Non mi concedo di non amare gli attori che filmo. Devo obbligarmi ad amarli. Sul set ho bisogno di toccare i miei attori, per far capire. Un attore che soffre in scena devo poterlo abbracciare, ne ho bisogno".

Valeria Bruni tedeschi legge Natalia Ginzburg

L'attrice, inoltre, ha letto con intensità un brano di Natalia Ginzburg, tratto da Il discorso sulle donne (1948), un testo che ha toccato profondamente la sua sensibilità artistica. "Il pozzo oscuro di cui parla Ginzburg è quel che cerco sempre nei miei personaggi, è il posto in cui cerco di andare immediatamente. Mi chiedo subito: 'Qual è il suo pozzo oscuro, il suo guaio, la sua solitudine?'. È l’essenza del lavoro di un attore. Questo brano deve essere stato pensato per un attore", ha commentato Bruni Tedeschi.