L'Arrowverse inizia a scricchiolare: Cancellate Batwoman e Legends of Tomorrow

Le due serie si fermano dopo tre e sette stagioni, rispettivamente.

Una crepa si è aperta nell'Arrowverse. Per la prima volta dalla sua nascita dieci anni fa, il popolare media franchise basato sui personaggi della DC Comics vede due delle sue serie lasciare gli schermi senza un finale. The CW ha annunciato che né Batwoman né DC's Legends of Tomorrow torneranno con nuovi episodi, cancellando di fatto le due serie supereroistiche rispettivamente dopo tre e sette stagioni.

The CW cancella Batwoman e Legends of Tomorrow

La notizia era nell'aria: entrambe le serie, come quasi tutti gli show di The CW, hanno sofferto un calo evidente delle medie d'ascolto negli ultimi anni, probabilmente a causa sia di una programmazione molto irregolare sia delle nuove modalità di visione offerte dai sempre più diffusi servizi streaming. Batwoman aveva esordito nel 2019 con 1,86 milioni di spettatori, mentre cinquanta episodi e una nuova protagonista dopo gli spettatori erano stati appena 420mila, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.09, in calo su base annuale del 28%. Nel 2016, Legends of Tomorrow aveva riunito invece ben 3,21 milioni di spettatori, ma dopo sette stagioni la platea si era ridotta a 528mila spettatori. Dei 19 drama in onda sulla rete, Batwoman e Legends of Tomorrow erano rispettivamente il tredicesimo e il nono più visti. Male ma non malissimo e, in ogni caso, forse non l'unica ragione che ha portato alla loro cancellazione se consideriamo ad esempio che Riverdale, crollata quest'anno a 251mila spettatori e allo 0.06 di rating, il 45 e 46 percento in meno rispetto all'anno prima, è stata invece rinnovata.

Le reazioni

"Ho appena ricevuto la triste notizia che Batwoman non avrà una quarta stagione. Sono affranta, ma piena di gratitudine", ha scritto la co-ideatrice e showrunner Caroline Dries su Twitter. "Che onore fare 51 episodi. Così tante persone stimolanti e brillanti hanno contribuito a questa serie. Grazie ai produttori, al cast e alla troupe. Grazie, fan! Vi vogliamo bene". Javicia Leslie, che nella seconda stagione aveva preso il posto di Ruby Rose come nuova interprete di Batwoman dopo la controversia di quest'ultima con la produzione, ha scritto invece su Instagram: "Mi è stato insegnato che le parole sono potenti e che danno una prospettiva alla nostra esistenza. Bene, ho desiderato con le parole un ruolo simile nella mia vita e che onore è stato poterlo interpretare esattamente come doveva essere fatto. Miei cari, questa Bat-famiglia è nostra. La sua storia è stata creata e non potrà mai essere dimenticata".

"Questo è stato il viaggio di una vita per tutti noi", ha scritto su Twitter il co-showrunner di Legends of Tomorrow Keto Shimizu. "Il piccolo show che si supponeva non sarebbe stato è diventato lo show che poteva essere tutto quello che voleva. Mi mancherà disperatamente lavorare a questa serie, ma soprattutto, ci mancherà riunirci e farlo insieme e condividerla con voi. Abbiamo il cuore infranto, ma siamo anche immensamente grati per il lavoro incredibile che il nostro cast, la troupe e gli sceneggiatori hanno svolto. Grazie ai nostri fan; il vostro amore e la vostra passione per la nostra strana banda di disadattati ha reso ogni spezzone, ogni sceneggiatura, ogni giornaliero, ogni taglio e ogni montaggio degno di tutto il duro lavoro. Vi vediamo, vi amiamo e avrete sempre un posto sulla Waverider. Le Leggende non moriranno mai!".