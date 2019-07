L'amica geniale: La prima foto della stagione 2, Storia del nuovo cognome

News Serie TV

La serie tornerà prossimamente su Rai1 con 8 nuovi episodi.

Rai Fiction ed HBO hanno rilasciato oggi la prima foto ufficiale della seconda stagione de L'amica geniale, tratta da Storia del nuovo cognome, secondo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante edita in Italia da Edizioni E/O. L'immagine ritrae le due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, interpreti delle versioni adulte di Lila ed Elena.

Prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, L'amica geniale tornerà prossimamente su Rai1 con 8 nuovi episodi. La vincitrice della Palma d'Oro per Le meraviglie Alice Rohrwacher ne dirige due, mentre la regia dei restanti sei è affidata a Saverio Costanzo, già dietro la macchina da presa per l'intero ciclo inaugurale. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur ne sono invece i produttori esecutivi.

Un racconto di straordinaria bellezza, il drama d'ambientazione storica ripercorre l'amicizia burrascosa attraverso i decenni di due ragazzine (poi due giovani donne) molto intelligenti e complicate cresciute in un rione di Napoli tanto affascinante quanto pericoloso. A spingere una Elena ormai anziana a raccontare nel presente la loro storia è la notizia dell'apparente scomparsa di Lila, la sua amica geniale, la sua migliore amica, ma anche la sua peggiore nemica.