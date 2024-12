L'amica geniale, "Ciao Lila, ciao Lenù": Come le attrici della serie hanno detto addio ai loro personaggi

News Serie TV

È terminata, dopo quattro stagioni, L'amica geniale: sui social le interpreti di Elena e Lila negli anni, e non solo, hanno condiviso toccanti messaggi che testimoniano l'enorme attaccamento ai personaggi e la gratitudine verso i fan.

Come si supera il finale de L'amica geniale? Commuovendoci insieme alle attrici e agli attori che in questi anni hanno portato sullo schermo Lila, Lenù e tutti gli altri personaggi nati dalla penna di Elena Ferrante. È arrivata al capolinea una serie pregiatissima, una grande co-produzione internazionale che ha dato lustro al nostro cinema (e alla nostra tv, certo) e ha fatto conoscere i nostri talenti nel mondo. Il giorno dopo la messa in onda su Rai 1 dell'ultimo episodio della serie (visto da oltre 3 milioni di spettatori pari al 18,2% di share), è ora di dire addio. Lo hanno fatto, con commoventi messaggi postati sui social, diversi attori della serie, a partire dalle tre interpreti che in questi anni hanno prestato il volto a Lila Cerullo: Ludovica Nasti, Gaia Girace e Irene Maiorino. Abbiamo raccolto quelli più belli, per elaborare anche noi la perdita di personaggi che avremmo voluto ancora sui nostri schermi e nelle nostre vite. Ma che per fortuna continueranno a vivere, eterni, nell'arte.

L'addio a Lila: Le parole delle tre attrici che l'hanno interpretata

Ludovica Nasti, attrice ormai diciottenne che nella prima stagione ha prestato il volto alla Lila bambina, ha condiviso alcune foto scattate sul set e ha scritto: "Nessuna parola solo tanta gratitudine. Tanta emozione. Semplicemente GRAZIE. Ciao Lì, ciao Lenù. Per sempre nel mio cuore". Gaia Girace ha salutato con delle storie Instagram i fan ringraziandoli per "tutto l'amore che ci avete dato in questi anni" e postando una foto in cui è stata immortalata mentre era immersa nella lettura di Elena Ferrante. Irene Maiorino, che ha saputo prendere l'eredità delle attrici che l'hanno preceduta non deludendo le aspettative, si è sivolta direttamente alla sua Lila scrivendo: "Non sono pronta a dire nulla ora. Ma niente che io possa dire a parole potrà mai restituire l'amore per te. Ed è giusto così. Non ti si può raccontare. Eccoti allora sulla fine dove ti avevo promesso sarei scesa con te nel tuo dolore verticale fino al centro della terra da cui emergi regina".

L'amica geniale 4: I post d'addio degli attori

Anche Margherita Mazzucco, che ha prestato il volto a Lenù per 3 stagioni, nelle sue storie di Instagram ha condiviso una sua foto scattata sul set scrivendo semplicemente: "Grazie". Alba Rohrwacher, voce pensiero della serie fin dal primo episodio e volto di Elena nella stagione finale, proprio a noi di Comingsoon.it, durante un'intervista condotta durante la Festa del cinema di Roma, aveva parlato delle emozioni provate in vista della conclusione della serie. Alla nostra domanda "Ti mancherà il personaggio di Elena?" aveva risposto: "Mi mancherà tantissimo perché di sicuro è stata l'esperienza attoriale più complessa e profonda, entusiasmante e importante che mi è capitata" (qui sotto la nostra video intervista).

Intervista Esclusiva: Capitolo 4 - la nostra video intervista alle protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino e alla regista Laura Bispuri - HD

Non solo le interpreti di Lila ed Elena. Anche altri attori che hanno lavorato nella serie, in particolar modo nella stagione finale, hanno voluto ringraziare i fan sui social condividendo le loro emozioni. È il caso delle due interpreti di Dede Airota Vittoria Cozza e Ludovica Di Meglio, dell'interprete di Alfonso Carracci Renato De Simone, di Pio Stellaccio (Enzo) che ha scritto: "Che orgoglio stare nei tuoi panni...Cià Enzù", e di Lucio Provenza, interprete di Peppe Greco che ha postato un video registrato sul set in cui si vede anche Claudio Cacciaglia (Gianni Greco). Guardate qui sotto i post e i video.