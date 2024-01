L'amica geniale 4 quando esce? La Rai svela la probabile data d'uscita

News Serie TV

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ci aggiorna finalmente sull'uscita della quarta e ultima stagione della serie basata sui libri di Elena Ferrante e abbiamo la conferma: negli Stati Uniti andrà in onda prima che in Italia.

Quella che finora sembrava solo un'ipotesi sta diventando realtà. La quarta e ultima stagione de L'amica geniale, serie tv basata sugli acclamati romanzi di Elena Ferrante e co-prodotta da Rai e HBO, arriverà in tv prima negli Stati Uniti e poi in Italia. A confermarlo sono le parole della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati intervistata dal Fatto Quotidiano. La dirigente ha ipotizzato una probabile data d'uscita su Rai 1 dell'ultimo capitolo della fiction che, tuttavia, è molto lontana: il 25 novembre 2024, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il CEO di HBO Casey Bloys, invece, durante un evento stampa lo scorso novembre aveva anticipato che su HBO i nuovi episodi arriveranno nell'estate del 2024 (quindi diversi mesi prima della messa in onda italiana).

L'amica geniale 4: Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo

Nella quarta stagione, basata sul libro Storia della bambina perduta, le protagoniste Elena e Lila saranno interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino (subentrate a Margherita Mazzucco e Gaia Girace). Dietro la macchina da presa ci sarà la regista Laura Bispuri. Inoltre, a vestire i panni di Nino Sarratore adulto ci sarà Fabrizio Gifuni (al posto di Francesco Serpico). Girata tra Torino, Firenze e Napoli, la nuova stagione seguirà le due amiche, ormai adulte all'inizio degli anni '80, che dopo un periodo di separazione si troveranno nuovamente vicine. Il soggetto e le sceneggiature sono ancora di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. I produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis.

Le parole di Maria Pia Ammirati

L'amica geniale non era presente tra i molti titoli annunciati dalla Rai durante la presentazione palinsesti della stagione 2023/2024 e già questo suggeriva lo slittamento alla stagione 2024/2025. Ora, a proposito della messa in onda dei nuovi episodi, Ammirati ha detto:

"L'ultima serie, fedele al quarto libro, sarà molto forte e d'impatto. Il ritorno di Elena a Napoli, il divorzio, due gravidanze, uno strappo. Imperdibile. Con Stefano Coletta, direttore della Distribuzione Rai, abbiamo pensato a una data di messa in onda tra fine novembre e inizio dicembre. È una serie molto femminile, ha dato anche un segnale importante allora ci piacerebbe farla debuttare il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne".