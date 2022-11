L'amica geniale 4: Irene Maiorino sarà Lila? Lo spoiler bomba dal set

News Serie TV

La notizia non è ancora ufficiale, ma un post apparso su Instagram confermerebbe che l'attrice napoletana, a lungo 'corteggiata' proprio dai fan della serie, starebbe girando la quarta stagione.

Arriva direttamente dal set de L'amica geniale 4, le cui riprese sono in corso in queste settimane a Torino, lo spoiler che i fan stavano aspettando. Pare che ad affiancare la già confermata Alba Rohrwacher (scelta per il ruolo di Elena adulta) nella prossima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante ci sarà l'attrice Irene Maiorino. Il nome di Maiorino circolava ormai da diversi mesi, vista l'incredibile somiglianza dell'attrice con Gaia Girace, l'interprete di Lila nelle prime tre stagioni della serie. Ma solo adesso l'indiscrezione sembra diventare realtà grazie a un post con una foto scattata sul set che lascia pochi dubbi.

Irene Maiorino nel cast de L'amica geniale? Cosa sappiamo

La notizia non è ancora ufficiale visto che non proviene direttamente dalla produzione, ma la fonte sembra comunque autorevole. A svelare il presunto coinvolgimento di Maiorino nella quarta stagione de L'amica geniale è stato il profilo Instagram ufficiale dell’azienda che si occupa delle parrucche di scena, Rocchetti parrucche. Nell'ultimo post vengono mostrati i pacchetti in cui vengono conservate con cura le parrucche destinate alle due protagoniste della serie, Elena e Lila. Sul nome di Elena il profilo ha taggato Alba Rohrwacher mentre su quello di Lila Irene Maiorino. La notizia è diventata virale in poche ore e sui social i fan subito si sono mostrati entusiasti della scelta, visto che Maiorino era una delle interpreti favorite a ricoprire il ruolo di Lila adulta.

Chi è Irene Maiorino

Classe 1985, napoletana, Irene Maiorino si descrive sul suo sito così: "I tratti somatici e il suo carattere sono la sintesi perfetta tra le origini napoletane del nonno paterno e quelle francesi della nonna materna. Ama guidare, il mare di inverno e ascoltare musica dalle alte distanze". L'attrice ha lavorato in tv, al cinema e in teatro ed è già un volto noto della fiction italiana, avendo recitato in serie come 1994, I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra: La serie e Il Commissario Ricciardi. Il "toto Amica Geniale" scatenatosi subito dopo la fine della terza stagione quache mese fa riportava già il suo nome tra le attrici più quotate per il ruolo accanto a quelli di Luisa Ranieri e Serena Rossi. A quanto pare le richieste dei fan sono state ascoltate, ma attendiamo l'ufficialità.

Ci meritiamo tutti Irene Maiorino come sostituta di Gaia Girace nel ruolo di Raffaella Cerullo, basta, fine. pic.twitter.com/9BRQJJnn8S — 🌬🍂| The bright yellow that means rebirth ✨ (@_MHaruma) February 13, 2021

Foto: irenemaiorino.it Anna-Camerlingo