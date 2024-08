L'amica geniale 4: Elena e Lila si ritrovano a Napoli nel primo trailer della stagione finale

News Serie TV

Il quarto capitolo della serie basata sul capolavoro di Elena Ferrante, che racconterà i fatti di 'Storia della bambina perduta', debutterà prima negli Stati Uniti e poi, a novembre, in Italia su Rai 1.

Le abbiamo seguite da quando, da bambine negli anni '50, respiravano la violenza e la povertà del loro Rione. Abbiamo visto la loro amicizia evolversi, rompersi e poi ricomporsi in nome di quella "smarginatura" tanto cara a Elena Ferrante. Adesso, nella quarta stagione de L'amica geniale - la serie basata sull'omonima tetralogia della misteriosa scrittrice napoletana - ritroviamo le amiche Elena e Lila di nuovo insieme. Finalmente a Napoli, la città dove tutto è iniziato. HBO ha diffuso il primo trailer del capitolo finale della serie, tratto dal romanzo Storia della bambina perduta. Negli Stati Uniti, infatti, l'ultimo ciclo di episodi andrà in onda prima che in Italia, dal 9 settembre. Da noi, invece, lo vedremo dall'11 novembre per cinque serate su Rai 1. Grazie alla clip che vedete qui sotto, tuttavia, possiamo dare uno sguardo alla quarta stagione in cui le nuove interpreti di Elena e Lila Alba Rohrwacher e Irene Maiorino hanno preso il posto delle più giovani Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

L'amica geniale 4: La trama e le anticipazioni della stagione finale

Girata tra Torino, Firenze e Napoli, la nuova stagione si addentra nelle vite adulte di Elena e Lila. Le due si ritrovano invischiate nei tumulti dell'Italia alla fine degli anni '80, verso la fine di decenni di violenza politica e disordini sociali. Tra maternità e ambizioni, tra tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, Elena e Lila tornano a vivere nello stesso quartiere. Elena è diventata una scrittrice affermata e torna a Napoli per inseguire Nino (interpretato ora da Fabrizio Gifuni che ha sostituito Francesco Serpico), che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera da imprenditrice informatica che la porterà nuovamente a scontrarsi con i potenti fratelli Solara.

Il soggetto e le sceneggiature sono ancora di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo mentre alla regia c'è Laura Bispuri. I produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis.