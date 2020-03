L'amica geniale 2: Stasera l'ultima puntata. Le anticipazioni del finale di stagione

News Serie TV

Ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie evento tratta dalla popolare saga di Elena Ferrante. La trama degli episodi 7 e 8.

Si concluderà questa sera la seconda stagione de L'amica geniale. Su Rai Uno dalle 21:25 andranno in onda gli ultimi due episodi, il 7 e 8, che chiuderanno il secondo ciclo basato sul secondo romanzo della saga di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome. In quest'ultima puntata vedremo come le vite delle due protagoniste, Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco), si allontaneranno sempre di più, sia fisicamente che metaforicamente. Gli anni di studio a Pisa renderanno Elena una ragazza molto più consapevole e sicura di sé, mentre il ruolo di madre di Lila sarà per lei totalizzante costringendola a una vita ancora difficile nel rione. Ma come finirà la seconda stagione de L'amica geniale? Ecco la trama e le anticipazioni degli ultimi due episodi.

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Il riassunto delle scorse puntate

Negli episodi 5 e 6 la storia clandestina tra Lila e Nino (Francesco Serpico) ha preso il sopravvento. Per la prima volta Lila si è lasciata andare a forti sentimenti non curandosi del legame che la legava al marito Stefano. Dopo un anno d'amore vissuto di nascosto, Lila è scappata di casa andando a vivere con Nino. Un litigio con lui, però, ha interrotto bruscamente la convivenza e la ragazza è tornata a casa, scortata da Enzo Scanno (Giovanni Buselli), da sempre innamorato di lei. Elena, intanto, dopo gli esami di maturità ha afferrato al volo un'opportunità unica: frequentare la prestigiosa Università Normale di Pisa, circostanza che le ha permesso finalmente di lasciarsi alle spalle la vita del rione.

Le anticipazioni degli episodi 7 e 8 in onda stasera

Nelle puntate in onda questa sera vedremo una nuova fase della storia dell'amicizia tra Lila e Lenù, sempre più distanti eppure ancora così intimamente legate.

Episodio 7 - Il ritorno

Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione per le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all’idea che il marito Stetano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’amica che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare.

Episodio 8 - La fata blu

Rientrata a Pisa Elena, travolta dai ricordi dell'adolescenza nel rione, si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Viene avvicinata da un ragazzo garbato e distinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario. Subito dopo la laurea ottenuta col massimo dei voti, Pietro le regala un anello di fidanzamento; lei in cambio gli affida il suo manoscritto e poi torna a Napoli a festeggiare con la famiglia il suo sudato traguardo. Qui scopre la nuova vita dell'amica.

Per scoprire come finirà la seconda stagione de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, l'appuntamento è per questa sera, 2 marzo, dalle 21:25 su Rai Uno. Come sempre, dopo la messa in onda i nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.