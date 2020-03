L'amica geniale 2 si sposta a Pisa. Le location dell'ultima puntata di domani sera

News Serie TV

Tutti i luoghi della serie nella città toscana.

Nell'ultima puntata della seconda stagione de L'amica geniale che andrà in onda su Rai Uno domani sera, per la prima volta la storia si svolgerà fuori dalla Campania. Negli episodi 7 e 8, infatti, vedremo Elena (Margherita Mazzucco), una delle due protagoniste, trasferirsi a Pisa per frequentare la Scuola Normale, la prestigiosa università della città toscana. Lì incontrerà un nuovo fidanzato, Franco Mari, e si trasformerà in una giovane donna elegante e disinibita. L'intera produzione della serie, quindi, tra i mesi di settembre e ottobre dello scorso anno si è spostata a Pisa, diventata set a cielo aperto e sfondo di molte sequenze che vedremo negli ultimi episodi.

Le location pisane de L'amica geniale

Tra i luoghi scelti per le riprese c'è stata, ovviamente, piazza dei Cavalieri con la Scuola Normale, Corso Italia, i Lungarni, il ponte di Mezzo, il Palazzo della Carovana e Via della Nunziatina. L'Hotel Royal è stato trasformato per l'occasione nel collegio Timpanino dove nella storia Elena risiede. Mezza città è stata riportata indietro nel tempo tra le atmosfere degli anni '60 e ristoranti e negozi sono stati trasformati per l'occasione.

Veri tutor della Normale per Margherita Mazzucco

Durante le quattro settimane di riprese a Pisa Margherita Mazzucco ha chiesto di essere seguita da tutor per non rimanere indietro con il programma scolastico. L'attrice, che a Napoli frequenta il liceo classico, è stata aiutata da tre tutor proprio nominati dalla Normale, un assegnista e due dottorandi presso l'istituto. Così ogni giorno, finite le riprese, la giovane attrice si è dedicata alla preparazione scolastica.

Per vedere tutte le location pisane de L'amica geniale, dovremo solo aspettare domani sera quando gli ultimi episodi della serie tv andranno in onda su Rai Uno dalle 21:25.

Foto: Ipa/PisaToday