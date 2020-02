L'amica geniale 2: Stasera due nuove puntate. Le anticipazioni degli episodi 5 e 6

News Serie TV

Terzo appuntamento su Rai Uno con la seconda stagione della Serie TV dai romanzi di Elena Ferrante. Trama e anticipazioni.

Torna questa sera con due nuove puntate L'amica geniale. Su Rai Uno dalle 21:25 andranno in onda in prima visione mondiale gli episodi 5 e 6 della seconda stagione, i penultimi prima delle ultime puntate della settimana prossima. In questi episodi vedremo l'amicizia tra Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) incrinarsi definitivamente dopo il bacio tra Lila e Nino Sarratore (Francesco Serpico). Dopo la vacanza ad Ischia, Elena volterà pagina preparandosi a una vita lontana dal rione. Ma cosa succederà nel dettaglio in queste nuove puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Il riassunto delle scorse puntate

Nelle scorse puntate abbiamo visto le due protagoniste rendersi conto di appartenere a mondi molto distanti e di essere in fasi diverse della vita. L'ennesimo litigio tra Lila e Lenù dopo una festa a casa della professoressa Galiani, l'insegnate di lettere di Elena, ha messo a dura prova l'amicizia tra le due ragazze che tuttavia si sono riappacificate e sono partite per una vacanza estiva a Ischia. Lì hanno incontrato Nino Sarratore, eterna cotta di Elena, che però ha inaspettatamente baciato Lila mentre facevano il bagno a mare.

Le anticipazioni delle puntate 5 e 6 in onda stasera

L'episodio 5, ancora ambientato a Ischia, è il secondo della stagione diretto da Alice Rohrwacher. Dal sesto episodio la regia tornerà ad essere affidata a Saverio Costanzo.

Episodio 5 - Il tradimento

Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da lschia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad allora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si trova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica.

Episodio 6 - La rabbia

Dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andate a salutarla ma la trova ancora invischiata nella sua storia con Nino. La scoperta la disgusta al punto da voler scappare da lei e dal rione stesso, cosa che finalmente riesce a fare quando, superato brillantemente l’esame di maturità, vince una borsa di studio per frequentare l’università a Pisa.

Queste erano le anticipazioni degli episodi 5 e 6 de L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome. L'appuntamento è per questa sera, 24 febbraio, dalle 21:25 su Rai Uno. Come di consueto, dopo la messa in onda i nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. Poi la serie tornerà con l'ultimo appuntamento lunedì prossimo 2 marzo.