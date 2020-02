L'amica geniale 2: Ottimi ascolti per il debutto della seconda stagione della serie evento

News Serie TV

Il nuovo capitolo dell'adattamento TV della saga di Elena Ferrante è stato il programma più visto della serata.

Parte benissimo la seconda stagione de L'amica geniale. I primi due episodi del secondo capitolo, Storia del nuovo cognome, della Serie TV diretta da Saverio Costanzo e con Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono stati visti ieri sera da 6 milioni 854mila spettatori, pari al 29,3% di share. Per Rai Uno si tratta di un risultato simile a quello raggiunto al debutto della prima stagione quando la serie convinse oltre 7 milioni di spettatori con il 29,3% di share. Notevole anche il coinvolgimento social che la serie ha creato: nella serata di ieri gli utenti di Twitter hanno dedicato alla serie oltre 20mila post.

Nel dettaglio, i nuovi episodi sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico dei laureati con il 35,1% di share e da quello delle donne oltre i 15 anni con il 34,3% di share. Come era immaginabile, la regione che ha registrato lo share più elevato è stata la Campania con il 48,4% di share. La serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha superato di 10 punti percentuali di share il principale competitor della serata, il Grande Fratello Vip (che ha attirato su Canale5 3 milioni e 200mila spettatori), diventando il programma più visto in prima serata di ieri.