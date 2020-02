L'amica geniale 2: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 in onda il 17 febbraio

News Serie TV

La trama e le anticipazioni del terzo e quarto episodio della seconda stagione dell'adattamento TV dei romanzi di Elena Ferrante.

Dopo il debutto della seconda stagione su Rai Uno, l'appuntamento con i nuovi episodi de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è per la settimana prossima. Gli episodi 3 e 4 della Serie TV diretta da Saverio Costanzo (e, per gli episodi 4 e 5 di questa stagione, anche da Alice Rohrwacher) andranno in onda lunedì prossimo, 17 febbraio. All'inizio della nuova stagione, che porta sullo schermo gli eventi narrati da Elena Ferrante nel secondo volume dell'omonima fortunatissima saga, abbiamo ritrovato le protagoniste Elena Greco (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) mentre si accingono a intraprendere una nuova fase delle loro vite: la prima, dopo un periodo di smarrimento, ha iniziato il liceo ed è concentrata sugli studi, la seconda ha capito ben presto di essere incastrata in un matrimonio con un uomo violento. Ma cosa succederà nei prossimi episodi in onda lunedì 17 febbraio su Rai Uno?

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Il riassunto dei primi due episodi

All'inizio della seconda stagione le protagoniste sono entrate in una nuova fase delle loro vite. Seppur molto diverse e apparentemente distanti, le due amiche hanno ritrovato la scintilla di quell'amicizia coltivata fin da bambine e, non senza segreti, si sono sostenute a vicenda. Nei primi due episodi della nuova stagione si è palesata l'indole violenta di Stefano (Giovanni Amura), il marito di Lila. Tutt'altro che decisa a sottomettersi, però, Lila ha dimostrato di non voler essere succube del marito. Elena, intanto, ha capito le difficoltà di una storia con Antonio e, al liceo, ha incontrato Nino Sarratore (Francesco Serpico), sua vecchia conoscenza da cui è rimasta inevitabilmente affascinata.

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Episodio 3 - Scancellare

La foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole.

Episodio 4 - Il bacio

Dopo il matrimonio di Rino e Pinuccia, organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino, in compagnia del suo amico Bruno. Sarà l'inizio di una vacanza destinata a segnare per sempre la vita e le scelte delle protagoniste.

L'appuntamento con gli episodi 3 e 4 de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è per lunedì 17 febbraio su Rai Uno alle 21:25.