L'amica geniale 2 chiude in bellezza: Ascolti straordinari per il finale di stagione

Quasi 7 milioni di spettatori per l'ultima puntata della serie TV di Saverio Costanzo.



È un arrivederci amaro per i fan (che dovranno aspettare circa un anno per la terza stagione) ma dolce per la Rai quello a L'amica geniale che, con gli ultimi due episodi della seconda stagione andati in onda ieri sera, ha stravinto la gara degli ascolti attirando una media di 6 milioni 941mila spettatori e totalizzando il 28% di share. L'adattamento televisivo dei romanzi di Elena Ferrante, che per quattro settimane consecutive è stato il programma più visto del lunedì sera, si riconferma uno dei prodotti televisivi più amati della stagione battendo ancora una volta la concorrenza del Grande Fratello Vip nonostante il record stagionale in valori assoluti raggiunto dal programma condotto da Alfonso Signorini ( 3 milioni 650mila spettatori).

Tutti i numeri dell'ultima puntata

Nel dettaglio, l'episodio 7 della seconda stagione della serie con Gaia Girace e Margherita Mazzucco intitolato "I fantasmi" ha attirato 7 milioni 109mila spettatori (25,82% di share), l'episodio 8 intitolato "La fata blu" ne ha convinti 6 milioni 744mila (31,04% di share). Il picco di share (36,6%) è stato raggiunto nei minuti finali, alle 23:46. La fiction è stata la prima scelta della serata sia per il pubblico laureato, con uno share del 35,6%, sia per i più giovani, con il 25,2% di share per il pubblico 15-24 anni, dato salito al 34,2% tra le ragazze. Grande successo di pubblico in Campania con il 48,5% di share. Gli ascolti degli episodi finali di Storia del nuovo cognome ricalcano quelli delle puntate conclusive della prima stagione che, nel dicembre 2018, avevano raggiunto 6 milioni 804mila spettatori arrivando al 30% di share.

Quando esce la terza stagione?

Dopo il colpo di scena con cui si è chiusa la stagione, i fan de L'amica geniale chiedono a gran voce la terza stagione che, tuttavia, probabilmente non vedremo prima dei primi mesi del 2021. Secondo indiscrezioni, le riprese del terzo ciclo di episodi potrebbero iniziare già questa primavera; un dettaglio che, secondo alcuni, potrebbe indicare un'uscita anticipata della terza stagione anche se, per adesso, non c'è alcuna ufficialità.

