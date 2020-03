L'amica geniale 3: La terza stagione ci sarà?

News Serie TV

Le anticipazioni su trama e cast e tutte le notizie sul terzo capitolo della serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

La seconda stagione de L'amica geniale si è appena conclusa lasciando un vuoto nel cuore dei moltissimi spettatori che, nelle quattro settimane della messa in onda, hanno sempre premiato la serie con ascolti importanti. Dopo i tesissimi e intensi otto episodi di Storia del nuovo cognome, è lecito chiedersi se ci sarà una terza stagione de L'amica geniale. Potremo vedere in che modo si evolverà l'amicizia, coltivata fin da bambine, tra Lila e Lenù interpretate, almeno attualmente, da Gaia Girace e Margherita Mazzucco? E se ci saranno nuovi episodi, cosa succederà nella prossima stagione e chi, tra gli interpreti già noti, tornerà a recitare nella serie? Ecco le anticipazioni, le notizie sulla trama e il cast e tutto quello che sappiamo, fin da adesso, sulla terza stagione de L'amica geniale.

L'amica geniale 3: Ci sarà Storia di chi fugge e di chi resta?

Come già confermato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Storia del nuovo cognome lo scorso gennaio, si sta già lavorando a una terza stagione basata sul terzo libro della saga de L'amica geniale nata dalla brillante penna della misteriosa Elena Ferrante. Il volume si intitola Storia di chi fugge e di chi resta e ripercorre la storia delle protagoniste negli anni '70. Come è risaputo, la saga consta di quattro volumi e, visto il successo internazionale delle prime due stagioni, è lecito immaginare anche una quarta stagione.

Quando esce la terza stagione?

Secondo alcune indiscrezioni, le riprese della terza stagione de L'amica geniale potrebbero iniziare già in primavera. Se così fosse, la nuova stagione potrebbe arrivare a un anno esatto di distanza dalla seconda, quindi a inizio 2021. Intanto, nell'immediato, Storia del nuovo cognome arriverà anche negli Stati Uniti, su HBO, dove sarà disponibile dal prossimo 16 marzo.

La trama e le anticipazioni (SPOILER)

Come accaduto finora, è molto probabile che la trama della terza stagione de L'amica geniale ricalcherà molto fedelmente quella del romanzo Storia di chi fugge e di chi resta. Senza voler dare troppe anticipazioni per chi non ha ancora letto i libri, nel terzo ciclo di episodi de L'amica geniale le due protagoniste si ritroveranno e perderanno di nuovo. Nel libro,infatti, Lila lavora in pessime condizioni nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo a San Giovanni a Teduccio avvicinandosi sempre di più a Enzo, mentre Elena diventa un'apprezzata scrittrice e si sposa con l'intellettuale Pieto Airota dal quale ha due figlie. Riappare a sconvolgere ancora una volta la vita delle protagoniste Nino Sarratore che, però, si riavvicina inaspettatamente a Elena.

Il cast

È già risaputo che nella terza stagione, visto l'avanzare della storia, molti giovani attori apprezzati nelle prime due stagioni dovranno abbandonare i loro ruoli per lasciarli a interpreti più adulti. Probabilmente, oltre alle protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco, anche attori come Giovanni Amura (Stefano), Francesco Serpico (Nino), Giovanni Buselli (Enzo), Alessio Gallo (Michele Solara), Gennaro De Stefano (Rino Cerullo) e altri torneranno in soli tre episodi della terza stagione per poi essere sostituiti da attori più vecchi.

Quali attrici sostituiranno Gaia Girace e Margherita Mazzucco?

L'attenzione dei fan, ovviamente, è tutta rivolta verso le attrici che prenderanno il posto di Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni delle protagoniste Lila e Lenù. Se si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Alba Rohrwacher, già voce narrante della storia, nei panni della versione adulta di Lenù, non si sa chi potrebbe interpretare Lila adulta. Diversi sono i nomi che si rincorrono in rete: da Serena Rossi a Luisa Ranieri a Elena Lietti, ma sono tutte fantasiose ipotesi dei fan.

Per conoscere tutte le notizie e non perdere neanche un'anticipazione sulla terza stagione de L'amica geniale, Storia di chi fugge e di chi resta, continuate a seguirci. Vi daremo conto di tutte le novità sul cast, la trama e le location della serie.