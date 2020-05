L'alienista 2: Data di uscita, trama, cast e anticipazioni sul sequel Angel of Darkness

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello sappiamo sul secondo capitolo del thriller con Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning.

Dopo l'enorme successo ottenuto dalla prima stagione de L'alienista, il thriller ottocentesco tornerà con una seconda stagione basata sul secondo capitolo dell'omonima saga di Caleb Carr intitolato Angel of Darkness. La storia, che ripartirà un anno dopo la fine del primo ciclo, porterà un nuovo misterioso caso all'attenzione del dottor Laszlo Kreizler, dell'amico John Moore e dell'ormai ex segretaria Sara Howard interpretati nuovamente da Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning. Ma quando esce la seconda stagione e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla data di uscita, la trama e il cast e tutte le anticipazioni sul sequel de L'alienista Angel of Darkness.

Quando esce la seconda stagione?

Dopo aver rinnovato ormai quasi due anni fa la serie sulla scia dell'ottima accoglienza della prima stagione (L'alienista ha rappresentato, per TNT, il miglior risultato nella fascia di rating 18-49 anni) la rete via cavo ha fissato la data di debutto della seconda stagione al 26 luglio. In Italia i nuovi episodi arriveranno in streaming su Netflix presumibilmente poco dopo.

L'alienista 2: La trama

Il ciclo inaugurale aveva visto l'alienista di Brühl, l'enigmatico Dott. Laszlo Kreizler, seguire le tracce lasciate da uno spietato assassino di giovani ragazzi nella New York di fine '800, con l'aiuto dell'amico John Moore (Evans), un illustratore dalla vita dissoluta, e di Sara Howard (Fanning), la segretaria del commissario Theodore Roosvelt decisa a diventare la prima donna detective di New York. Stando alle prime anticipazioni rilasciate da TNT, in Angel of Darkness quest'ultima avrà aperto ormai una propria agenzia investigativa e si starà occupando di un nuovo caso. Riunite le forze con il Dott. Kreizler e John Moore, ora un reporter del New York Times, i tre dovranno ritrovare Ana Linares, la figlia scomparsa di un console spagnolo. La loro indagine li condurrà lungo un sentiero sinistro di omicidi e inganni, sulle tracce di un assassino pericoloso e sfuggente. Così come accaduto già nel primo ciclo, la nuova stagione farà luce sulle questioni più spinose dell'epoca, come la corruzione nelle istituzioni, la disuguaglianza economica, il sensazionalismo della stampa scandalistica e il ruolo delle donne nella società, tutti temi molto attuali ancora oggi.

Cambio di showrunner

Il secondo ciclo di episodi de L'alienista Angel of Darkness è stato affidato alla guida di Frank Pugliese, tre volte nominato agli Emmy e sceneggiatore di esperienza che ha lavorato a serie quali House of Cards e I Borgia. "Sono eccitato all'idea di lavorare con questo talentuoso cast e con la troupe che ha dato vita a L'alienista. Io e gli sceneggiatori stiamo già pensando a come continuare questa storia nata dall'inesauribile immaginazione di Caleb Carr", aveva fatto sapere Pugliese tramite un comunicato.

Il cast

In Angel of Darkness torneranno ovviamente i protagonisti già conosciuti Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning ma ci saranno anche Douglas Smith e Matthew Shear nei ruoli dei gemelli Marcus e Lucius Isaacson, Robert Ray Wisdom di Cyrus e Ted Levine dell'ex commissario Thomas Byrnes. A loro si aggiungono le nuove arrivate Melanie Field (YOU) e l'esordiente Rosy McEwen a cui sono stati affidati ruoli misteriosi. Sappiamo che nel romanzo Angel of Darkness appaiono anche alcuni personaggi storici quali l'avvocato Clarence Darrow, l'attivista per i diritti delle donne Elizabeth Cady Stanton e il pittore Albert Pinkham Ryder. È molto probabile che li vedremo rappresentati anche nella serie.

Il trailer della seconda stagione

Per annunciare la data di uscita della nuova stagione, TNT ha diffuso un intrigante trailer ufficiale che restituisce tutto il pathos promesso da Angel of Darkness.