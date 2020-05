L'alienista 2: Il trailer ufficiale del sequel Angel of Darkness

News Serie TV

Nel cast nuovamente Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning.

L'alienista sta per tornare in tv con nuove storie, e lo stesso cast! In occasione della diffusione del trailer ufficiale, TNT ha annunciato che Angel of Darkness, seconda stagione del thriller d'ambientazione storica con Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning, di fatto il sequel, andrà in onda negli Stati Uniti dal 26 luglio (e presumiamo poco tempo dopo in streaming su Netflix in Italia).





L'alienista: Come continua la storia

Mentre il ciclo inaugurale aveva visto l'alienista di Brühl, l'enigmatico Dott. Laszlo Kreizler, seguire le tracce lasciate da uno spietato assassino di giovani ragazzi, con l'aiuto dell'amico John Moore (Evans), un illustratore dalla vita dissoluta, e di Sara Howard (Fanning), la segretaria del commissario Theodore Roosvelt decisa a diventare la prima donna detective di New York, in Angel of Darkness quest'ultima avrà aperto ormai una propria agenzia investigativa e si starà occupando di un caso nuovo di zecca. Riunite le forze con il Dott. Kreizler e John Moore, ora un reporter del New York Times, i tre dovranno ritrovare Ana Linares, la figlia scomparsa di un console spagnolo. La loro indagine li condurrà lungo un sentiero sinistro di omicidi e inganni, sulle tracce di un assassino pericoloso e sfuggente. Allo stesso tempo, la nuova stagione farà luce sulle questioni più spinose dell'epoca, come la corruzione nelle istituzioni, la disuguaglianza economica, il sensazionalismo della stampa scandalistica e il ruolo delle donne nella società.

Dagli episodi precedenti torneranno anche Douglas Smith e Matthew Shear nei ruoli dei gemelli Marcus e Lucius Isaacson, Robert Ray Wisdom di Cyrus e Ted Levine dell'ex commissario Thomas Byrnes. Si aggiungono invece Melanie Field (YOU) e l'esordiente Rosy McEwen.