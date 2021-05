Kristen Bell è di nuovo Gossip Girl nel primo trailer della serie sequel

News Serie TV

Il reboot, che si concentrerà su un nuovo gruppo di adolescenti dell'élite di Manhattan, arriverà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max l'8 luglio: il teaser trailer.

"XOXO, Gossip Girl". Che effetto fa risentire l'iconico saluto di Gossip Girl nella serie sequel di uno dei teen drama più amati degli ultimi 20 anni? Il reboot, con Kristen Bell che tornerà a prestare la voce alla sarcastica narratrice degli scandali dell'elite di Manhattan, debutterà negli Stati Uniti, in streaming su HBO Max, il prossimo 8 luglio. Ecco il primo intrigante teaser trailer diffuso dal servizio.





La trama del sequel di Gossip Girl

La nuova Gossip Girl, guidata da Joshua Safran come showrunner e produttore esecutivo, sarà ambientata diversi anni dopo la serie originale, precisamente otto anni dopo la chiusura del famoso blog che ha dato filo da torcere agli ex protagonisti, e seguirà un nuovo gruppo di studenti di Manhattan. Nonostante il famoso blog di Gossip Girl sia ormai stato oscurato, i nuovi protagonisti saranno alle prese con le soffiate di una nuova blogger che, nell'era dei social network, potrebbe essere più spietata che mai. Ambientato all'era di Twitter, Instagram e gli influencer, il drama racconterà i grandi cambiamenti che la stessa New York ha subito negli anni e sarà molto più inclusivo, come hanno assicurato gli autori.

Il cast e i personaggi

La serie originale è andata in onda per sei stagioni dal 2007 al 2012 su The CW e ha lanciato le carriere di diversi attori come Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley e Chace Crawford. Il nutrito cast del reboot di Gossip Girl include invece Emily Alyn Lind nei panni di Audrey Hope, Eli Brown come Otto Bergmann IV, Whitney Peak nel ruolo di Zoya Lott, Thomas Doherty in quello di Max Wolfe, Jordan Alexander nei panni di Julien Calloway, Evan Mock come Aki Menzies, Zión Moreno come Luna La, Savannah Lee Smith nel ruolo di Monet de Haan e Tavi Gevinson in quello di Kate Keller.

