Katherine Heigl, come L'estate in cui imparammo a volare l'ha convinta a tornare in tv

News Serie TV

Nella serie tv L'estate in cui imparammo a volare, Katherine Heigl interpreta una delle due protagoniste, Tully, e ha svelato perché questo ruolo l'ha convinta a tornare in tv da protagonista.

Katherine Heigl ha svelato perché ha scelto L'estate in cui imparammo a volare come prossimo ruolo di spicco della sua carriera. L'attrice ha lasciato un segno indelebile sul piccolo schermo interpretando Izzie in Grey's Anatomy, un ruolo che ha salutato tanto tempo fa (esattamente nel 2010). Nonostante il suo personaggio sia stato tra i più apprezzati e richiesti dai fan del medical drama, l'attrice ha preferito chiudere quella parentesi. Negli anni, ha scelto di prendere le distanze da Hollywood: per amore dei figli, l'attrice ha lasciato la frenesia di Los Angeles trasferendosi nello Utah. Tuttavia non ha rinunciato a interessanti opportunità di lavoro, come dimostrano State of Affairs, Doubt - L'arte del dubbio ed infine Suits. Ma il grande ritorno in tv da protagonista è avvenuto con Tully.



L'estate in cui imparammo a volare 2: L'estate in cui imparammo a volare 2: Il trailer ufficiale degli ultimi episodi - HD

L'estate in cui imparammo a volare ha riportato Katherine Heigl in tv

Basata sull'omonimo romanzo besteller, L'estate in cui imparammo a volare (in lingua originale conosciuta come Firefly Lane) ha permesso a Katherine Heigl di cimentarsi in un nuovo ruolo complicato. Tully è una donna dalle mille sfumature, un tornado che talvolta non comprende le conseguenze del proprio passaggio ma che in amore, così come in amicizia, sarebbe disposta a tutto per il bene altrui. Ed è anche per questo che vede in Kate l'unica famiglia di cui ha bisogno. Un ruolo importante, che ha subito catturato l'attenzione dell'attrice. Nella Serie TV di Netflix condivide la scena con Sarah Chalke: insieme interpretano le amiche di vecchia data, Tully e Kate, estremamente diverse eppure legate da un'amicizia che appare indistruttibile. Ai microfoni di E! News, Heigl ha confessato perché ha scelto proprio L'estate in cui imparammo a volare come grande ritorno da protagonista in tv:

Quando è arrivata la sceneggiatura, ho pensato che fosse bellissima: era proprio quello che stavo cercando. Mi piacciono moltissimo quelle storie umane dov'è facile rispecchiarsi per via delle relazioni coinvolte, così come per me è importante il batticuore, il dramma, i successi e le risate: rappresentano il pacchetto completo che cerco, lo adoro.

L'estate in cui imparammo a volare è arrivata su Netflix con la prima stagione nel 2021, mentre la seconda è stata divisa in due parti. Mentre la prima è già disponibile dal 2022, la seconda e ultima parte uscirà il prossimo 27 aprile. Cosa succederà alle due amiche d'infanzia? Le prime anticipazioni arrivano dal trailer diffuso dal colosso dello streaming.