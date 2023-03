L'estate in cui imparammo a volare 2: Il trailer ufficiale degli ultimi episodi

News Serie TV

La serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke tornerà su Netflix con il capitolo finale il 27 aprile.

Prepariamoci a salutare (probabilmente versando molte lacrime) le ragazze di Firefly Lane. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della seconda parte della stagione 2, l'ultima, de L'estate in cui imparammo a volare. I nuovi sette episodi della serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke nei panni di due legatissime amiche usciranno in streaming il prossimo 27 aprile.

L'estate in cui imparammo a volare verso la conclusione

Per Kate e Tully non esistono ostacoli insormontabili quando si tratta della loro lunga amicizia, ma c'è qualcosa che potrebbe dividerle per sempre? Negli episodi finali de L'estate in cui imparammo a volare, ispirata al romanzo di Kristin Hannah, ritroveremo le amiche di vecchia data Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke) distanti. Cosa potrebbe aver causato la fine del loro forte legame trentennale? "È cambiato tutto da quando ho perso la mia migliore amica", dice Tully nel trailer specificando subito dopo che non è morta, semplicemente non parla più con lei. Ma le cose potrebbero cambiare velocemente, visto che Kate ammette di aver bisogno della sua migliore amica vicino, mentre affronta la malattia, e le telefona riallacciando i rapporti con lei.

Negli anni '80 vediamo Kate e Johnny (Ben Lawson) che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz (Ignacio Serricchio). Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni '70 le adolescenti Kate e Tully (Roan Curtis e Aly Skovbye) faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà, sanno bene di aver bisogno l'una dell'altra.