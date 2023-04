Kaley Cuoco e Tom Pelphrey sono diventati genitori: È nata la figlia Matilda

News Serie TV

La star di The Big Bang Theory e l'attore di Ozark hanno annunciato la nascita della loro bambina su Instagram: "La nuova luce delle nostre vite".

L'attrice di The Big Bang Theory e L'assistente di volo Kaley Cuoco ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta insieme al compagno Tom Pelphrey, attore noto agli appassionati di serie tv soprattutto per Ozark. Il dolce annuncio della nascita di Matilda Carmine Richie Pelphrey è arrivato via Instagram, dove i neo genitori hanno condiviso le prime foto della piccola.

L'annuncio di Kaley Cuoco e Tom Pelphrey: "Vi presentiamo Matilda, la nuova luce delle nostre vite"

"Vi presentiamo, Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nuova luce delle nostre vite! Siamo felicissimi e grati per questo piccolo miracolo. Grazie a medici, infermieri, familiari e amici che ci hanno aiutato immensamente negli ultimi giorni", ha scritto Cuoco in un post su Instagram presentando al mondo la sua piccola, nata lo scorso 30 marzo. "Tommy, non pensavo che potessi innamorarmi ancora di più di te, ma l'ho fatto", ha aggiunto l'attrice rivolgendosi al compagno. Anche il neo papà ha condiviso un post su Instagram in cui si mostra insieme alla nuova arrivata. "Il mio cuore è pieno di amore e gratitudine per questo miracolo. Eternamente grato per la forza e il coraggio della mia anima gemella e migliore amica Kaley Cuoco. Sei incredibile", ha scritto Tom Pelphrey.

La storia d'amore da favola di Kaley Cuoco e Tom Pelphrey

Cuoco e Pelphrey sono una delle coppie più belle e invidiate di Hollywood. I due attori si sono incontrati per la prima volta circa un anno fa alla premiere dell'ultima stagione di Ozark e, come ha raccontato l'attrice, è stato amore a prima vista. "Ho sentito la sua voce, e mi sono girata, ed è stato come se la mia vita fosse finita, o fosse appena iniziata. Mi ha colpito", ha detto Cuoco a USA Today. L'attrice, che è reduce da due matrimoni visto che è stata sposata con il fantino Karl Cook dal 2018 al 2021 e con il tennista Ryan Sweeting dal 2013 al 2016, ha dichiarato che crede fermamente nell'amore ma che non vuole più mettersi un anello al dito.

Cuoco e Pelphrey sono usciti allo scoperto a maggio dello scorso anno e hanno sfilato sul loro primo red carpet insieme lo scorso settembre, in occasione della cerimonia di consegna degli Emmy visto che entrambi avevano una nomination. Lo scorso ottobre hanno annunciato la gravidanza di Cuoco e in pubblico sono apparsi ancora sorridenti sul red carpet dei Golden Globe lo scorso gennaio.

Dove li vedremo in tv prossimamente?

Intanto Kaley Cuoco negli ultimi mesi non ha smesso di lavorare, nonostante il pancione. Solo poche settimane fa ha concluso le riprese della serie Peacock Based On a True Story, thriller con una vena comica scritto dallo sceneggiatore di The Boys Craig Rosenberg e da lui prodotto a livello esecutivo con Jason Bateman (Ozark). Tom Pelphrey ha ricoperto un ruolo nella miniserie HBO Love and Death, in uscita negli Stati Uniti il 27 aprile, e tornerà prossimamente nella seconda stagione della serie di Prime Video Outer Range.

Foto: Instagram @kaleycuoco