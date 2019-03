Josh Radnor raggiunge Al Pacino in The Hunt di Amazon

Nuova aggiunta al cast del prossimo drama di Prime Video The Hunt. Josh Radnor, attore amatissimo per i suoi trascorsi in How I Met Your Mother e più di recente nella serie di breve durata Rise, reciterà accanto ad Al Pacino e Jerrika Hinton (Grey's Anatomy), lo annuncia Deadline.

Scritta da David Weil e da lui prodotta a livello esecutivo con il premio Oscar Jordan Peele (Scappa: Get Out), The Hunt è ambientata nella New York City del 1977 e segue le vicende di una banda di cacciatori di nazisti la quale, scoperto che centinaia di funzionari di alto rango del regime nazista si sono stabiliti negli Stati Uniti e stanno progettando di fondare un Quarto Reich, intraprende una missione sanguinaria al fine di fermare ogni loro tentativo.

Radnor interpreterà Lonny Flash, una star del cinema e un membro segreto della banda. Questa include Meyer Offerman (Pacino), uno dei suoi membri più anziani e il mentore di Jonah Heidelbaum (Logan Lerman, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo), trascinato nella misteriosa organizzazione dopo l'assassinio della nonna. Hinton sarà invece l'agente dell'FBI Millie Malone. Il resto del cast include Lena Olin (Alias), Tiffany Boone (The Chi), Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt), Saul Rubinek (L'ultimo tycoon), Louis Ozawa Changchien (Bosch), Greg Austin (Mr Selfridge) e Dylan Baker (Homeland).

