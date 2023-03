Jon Bernthal sarà di nuovo Punisher in Daredevil: Born Again - Aggiornata

News Serie TV

La nuova serie Marvel è attesa su Disney+ per la primavera del 2024.

Fantasticare su quali punizioni Frank Castle stia infliggendo da quando The Punisher è stata cancellata non è più necessario. Lo mostrerà Daredevil: Born Again, la nuova serie con la quale Disney+ darà un seguito all'altrettanto cancellata Daredevil, con lo spietato vigilante interpretato nuovamente da Jon Bernthal. Lo riferisce The Hollywood Reporter, confermando un'informazione che la veterana delle serie Marvel Rosario Dawson si era lasciata sfuggire già diversi mesi fa (un annuncio evidentemente prematuro che aveva poi cercato di ritrattare).

Cosa sappiamo di Daredevil: Born Again

Disponibile in streaming nella primavera del 2024, Daredevil: Born Again riporterà Charlie Cox nei panni dell'avvocato di giorno e vigilante di notte Matt Murdock/Daredevil e Vincent D'Onofrio in quelli del suo acerrimo nemico Wilson Fisk/Kingpin. La serie di 18 episodi ha arruolato anche Michael Gandolfini (I Molti Santi del New Jersey), Margarita Levieva (The Deuce) e Sandrine Holt (American Gigolo), il primo con un ruolo misterioso e le altre due, pare, come i nuovi interessi amorosi di Murdock e Fisk rispettivamente. Nessun dettaglio è stato reso noto anche del personaggio affidato a Nikki M. James (Scissione).

Bernthal ha indossato per la prima volta i panni di Frank Castle/The Punisher durante la stagione 2 di Daredevil. Un pluridecorato ex Marine e un padre e marito devoto, in seguito al brutale omicidio della sua famiglia, Frank è diventato uno spietato vigilante, determinato a ripulire le strade di New York dal crimine, sorretto non da super poteri ma solo dalla sua incredibile forza di volontà e dalle sue doti militari. L'interesse suscitato dal personaggio ha spinto i produttori e Netflix a dare forma a uno spin-off, The Punisher, rimasto in tv per due stagioni.

Dalla sua cancellazione, il personaggio non è più riapparso nel Marvel Cinematic Universe, al contrario di Matt Murdock/Daredevil, visto nel film Spider-Man: No Way Home e nella miniserie She-Hulk: Attorney at Law, e di Wilson Fisk/Kingpin, apparso nella miniserie Hawkeye. Entrambi saranno inoltre in Echo, spin-off di Hawkeye incentrato sull'omonimo personaggio di Alaqua Cox.

Aggiornamento del 9 marzo 2023: Condividendo una foto attraverso il suo profilo Instagram, uno scatto che lo ritrae nei panni del personaggio interpretato in The Punisher, Jon Bernthal ha confermato che riprenderà il ruolo di Frank Castle/The Punisher in Daredevil: Born Again di Disney+, come rivelato in anteprima da The Hollywood Reporter.