Jimmy Olsen arriva in Superman & Lois: Ecco chi lo interpreterà nella stagione finale

Douglas Smith si unisce al cast della serie supereroistica di The CW.

Un altro iconico personaggio delle storie dell'Uomo d'Acciaio apparirà in Superman & Lois poco prima della fine. TVLine riporta che l'attore di Big Little Lies e Big Love Douglas Smith è stato ingaggiato dall'ultima serie supereroistica di The CW per il ruolo del fotografo del "Daily Planet" Jimmy Olsen nella quarta e ultima stagione.

Superman & Lois introduce il suo Jimmy Olsen

Il Jimmy Olsen di Superman & Lois è descritto come un ventenne estroverso noto in ufficio per essere "l'anima della festa". Nonostante lui e Clark (Tyler Hoechlin) siano colleghi di lavoro, Jimmy non è riuscito a tirarlo fuori dal suo guscio "imbarazzante". Chiaramente non conosce il suo grande segreto, che Clark è Superman, ma è determinato a diventare un suo amico.

Non facendo parte Superman & Lois dell'Arrowverse, nonostante le incursioni dei suoi personaggi - Clark Kent/Superman e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) - in Arrow, Batwoman, Supergirl e The Flash, il suo Jimmy Olsen non potrà essere lo stesso visto regolarmente in Supergirl, interpretato in quella versione da Mehcad Brooks. Ciò ha una spiegazione: quelle serie erano ambientate su una Terra completamente diversa. In un'intervista del 2022, lo showrunner Todd Helbing aveva spiegato infatti che, sebbene il suo Superman sia consapevole del multiverso, "dobbiamo pensarlo come un Superman separato, un doppelgänger di quello visto nell'Arrowverse". Una decisione, aveva aggiunto Helbing, presa in corso d'opera con DC durante la prima stagione ma sottaciuta fino alla fine della seconda.

Nel frattempo, l'arrivo di Jimmy Olsen segue quello di Lex Luthor (Michael Cudlitz, The Walking Dead), che nella quarta e ultima stagione sarà una presenza regolare dopo essere apparso in due episodi della terza, e della sua leale alleata Amanda McCoy (Yvonne Chapman, Kung Fu).