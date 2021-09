Jensen Ackles dirigerà Jared Padalecki in Walker

News Serie TV

Le ex co-star di Supernatural si ritroveranno in un episodio della seconda stagione.

A neppure un anno dalla conclusione di Supernatural, è già reunion tra Jensen Ackles e Jared Padalecki. Il primo, a breve su Amazon Prime Video con il ruolo di Soldier Boy nella stagione 3 di The Boys, dirigerà un episodio della seconda stagione di Walker, il remake di Walker, Texas Ranger del quale il secondo è il protagonista nei panni di Cordell Walker.

Ackles dirigerà il settimo episodio, in onda negli Stati Uniti su The CW quest'inverno (il debutto della seconda stagione è fissato per il 28 ottobre, mentre in Italia è in onda per la prima volta il ciclo inaugurale ogni domenica alle ore 16:20 su Italia 1). L'occasione riunirà l'attore anche con l'altro veterano di Supernatural Mitch Pileggi (il nonno materno di Dean e Sam Winchester), che in Walker interpreta il padre di Cordell, Bonham.

In una precedente occasione, parlando della possibilità che Ackles sia ospitato da Walker a un certo punto, Padalecki aveva detto a TVLine: "Non vedo l'ora che Jensen sia nella serie! Uno di questi giorni, dovrà venire ed essere il mio amico con le gambe storte. Lo metteremo a cavallo e gli daremo un cappello da cowboy". I due attori restano ottimi amici, dopo che un progetto ha rischiato quasi di dividerli nei mesi scorsi.

A giugno, Padalecki aveva risposto così alla notizia per lui inattesa che l'ex co-star è al lavoro con The CW allo sviluppo di The Winchesters, un prequel di Supernatural incentrato sulle vite di John e Mary Winchester prima dell'arrivo dei figli Sam e Dean: "Amico, sono felice per te. Avrei preferito saperlo in modo diverso da Twitter. Non vedo l'ora di guardarla, ma mi dispiace che Sam Winchester non abbia avuto alcun coinvolgimento". Qualche giorno dopo, Padalecki aveva però tranquillizzato i fan scrivendo su Twitter che "Jensen e io abbiamo fatto una bella chiacchierata, come facciamo spesso, e le cose vanno bene. La serie è all'inizio del processo e c'è ancora molta strada da fare. Abbiamo percorso molte strade insieme, e a volte quelle maledette strade hanno dei dossi. Ma i sobbalzi non ci fermano. Fratelli una volta, fratelli sempre".