Jennifer Garner nel trailer ufficiale di Camping

HBO ha diffuso il trailer ufficiale di Camping, nuova comedy dell'ideatrice di Girls Lena Dunham con protagonista Jennifer Garner, al suo primo ruolo regolare in tv dalla conclusione di Alias nel lontano 2006.

In onda negli Stati Uniti dal 14 ottobre, Camping segue Garner e David Tennant (Doctor Who) nei panni di Kathryn e Walt, una coppia non-così-felicemente sposata la quale decide di festeggiare il 45° compleanno di lui andando in campeggio. Ma quello che doveva essere un fine settimana di relax e divertimento a contatto con la natura è trasformato in un grande caos da ospiti indesiderati, atteggiamenti maniacali e forze (della natura) terrificanti, mettendo alla prova matrimoni e amicizie.