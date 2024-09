Jennifer Aniston non farà mai più un'altra sitcom dopo Friends, ecco perché

News Serie TV

L'interprete di Rachel Green ha spiegato perché non ha intenzione di recitare in un'altra serie tv comica dopo quella che le ha regalato il successo.

Per Jennifer Aniston Friends basta e avanza come esperienza nel mondo delle serie tv comiche. L'attrice ha spiegato che non ha intenzione di lavorare in un'altra sitcom, perché ha troppi ricordi legati a quella che le ha regalato il successo e al gruppo di colleghi con cui, alla fine, è davvero diventata amica.

Jennifer Aniston: "Friends è il miglior programma tv di sempre"

Ospite del podcast SmartLess, l'interprete dell'instancabile Rachel Green ha risposto a una domanda secca: tornerebbe a recitare in una serie tv comica? "Se sapessi che sarebbe la stessa esperienza che ho avuto con quei ragazzi sì, ma dubito che ciò accadrà mai", ha risposto. In sostanza l'attrice pensa di non riuscire a ricreare su un set di un'altra sitcom quella situazione di complicità, amicizia e rispetto che era nata magicamente su quello della sitcom simbolo degli anni '90. Ancora oggi, ha ammesso Aniston, pensa che quel lavoro sia stato il preferito della sua lunga carriera e le manca girare su quel set. "È il miglior programma tv di sempre sul pianeta", ha sentenziato.

In effetti dopo Friends, durata 10 stagioni, Jennifer Aniston non ha recitato da regolare in altre serie tv comiche (è solo apparsa come guest star in alcune serie dell'amica e collega Courteney Cox come Dirt e Cougar Town). Il suo primo ruolo fisso dopo l'esperienza decennale nella sitcom lo ha avuto in The Morning Show che è una serie drammatica. Al contrario, i suoi colleghi David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc non hanno disdegnato altri ruoli comici, quest'ultimo anche in uno spin-off dedicato al suo personaggio, Joey.