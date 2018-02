Jared Gilmore torna in C'era una volta prima della fine

All'inizio del mese, gli ideatori di C'era una volta Edward Kitsis e Adam Horowitz hanno annunciato che i prossimi 12 episodi del drama fantasy di ABC concluderanno le storie da loro narrate nelle ultime sette stagioni. Un addio inevitabile, visto il crollo delle medie d'ascolto, che non mancherà di deliziare i fan con il ritorno di qualche volto familiare, come si conviene in simili occasioni.

Il primo sarà Jared Gilmore, che Kitsis e Horowitz hanno confermato riprenderà il ruolo di un giovane Henry (la versione adulta è ora interpretata da Andrew J. West) in un episodio flashback previsto poco prima della fine, nel quale vedremo lui e Regina (Lana Parrilla) a Storybrooke. "Siamo molto contenti di riavere Jared", ha detto Horowitz. "Lui è, in molti modi, il cuore e l'anima di questa serie, è letteralmente cresciuto in essa, quindi è meraviglioso riaverlo. Pensiamo sarà una storia madre-figlio molto dolce ed emozionante".

Gli showrunner si augurano ovviamente che quello di Gilmore non sarà l'unico ritorno in questo canto del cigno. "C'era una volta è stata una casa per molti, quindi l'invito a tornare per il finale è stato rivolto a tutti gli attori che sono stati coinvolti nella serie. Vedremo chi sarà disponibile", ha detto Kitsis. Horowitz ha aggiunto: "Nessuno ha ancora confermato, ma possiamo dire che la nostra speranza è di rivedere molti volti familiari".