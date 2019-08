Jamie Dornan sarà un sociopatico nella miniserie Dr. Death

News Serie TV

Nella miniserie reciteranno anche Alec Baldwin e Christian Slater.

Tre anni dopo il ruolo del serial killer Paul Spector nell'apprezzato crime drama britannico The Fall, Jamie Dornan torna nei panni del sociopatico con Dr. Death. L'attore nordirlandese, famoso anche come il Christian Grey di Cinquanta sfumature di grigio, reciterà nella nuova miniserie di UCP insieme con il vincitore di tre Emmy Alec Baldwin (30 Rock) e la star di Mr. Robot Christian Slater.

Basato sul fortunato podcast omonimo di Wondery, Dr. Death esplora la mente contorta di un uomo pericoloso e le gravi negligenze di un sistema progetto per proteggere gli indifesi. La storia si concentra sull'inquietante Dott. Christopher Duntsch (Dornan), un astro nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, Duntsch si stava affermando con il suo fiorente studio neurochirurgico, fino a quando tutto non è cambiato all'improvviso. Pazienti che sono entrati nella sua sala operatoria per interventi chirurgici spinali complessi ma di routine ne sono usciti mutilati o morti. Mentre il numero delle vittime cresceva, due colleghi (Baldwin e Slater) e un giovane vice procuratore distrettuale hanno fatto la loro parte per fermarlo.

Baldwin interpreterà Robert Henderson, un neurochirurgo mite e metodico che, oltre a credere molto nel sistema che gli ha permesso di affermarsi, è convinto che non valga la pena affrettarsi per raggiungere un obiettivo. Slater sarà invece il chirurgo vascolare Randall Kirby, al contrario sfacciato, impulsivo e disposto a dare fuoco a quello stesso sistema in nome della giustizia, convinto che ci sia un tempo per le delibere e un altro per fare le cose. Insieme formeranno un duo à la Woodward-e-Bernstein che sarà costantemente in contrasto in termini di personalità e metodi, ma unito nell'obiettivo finale.

Dr. Death sarà prodotta a livello esecutivo da Patrick Macmanus (The Act) insieme con Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Hernan Lopez e Marshall Lewy.