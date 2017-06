Inhumans: Il trailer ufficiale della nuova serie Marvel

Cresce a vista d'occhio, anche in tv, il popolo dei personaggi Marvel. I prossimi a invadere gli schermi, non solo dei televisori, saranno Freccia Nera e gli altri membri della Famiglia Reale Inumana, protagonisti della nuova serie di ABC Inhumans, della quale è stato appena diffuso il trailer ufficiale.

In onda negli Stati Uniti dal 29 settembre (in Italia in autunno su Fox) con i primi due episodi, gli stessi che qualche settimana prima, l'1 settembre, potranno essere visti in anteprima nei cinema IMAX di tutto il mondo per due settimane, Inhumans racconta di super uomini con poteri diversi e singolarmente unici. Come Freccia Nera (interpretato da Anson Mount), l'enigmatico dio-re la cui voce può innescare un'onda d'urto abbastanza potente da radere al suolo un'intera città. Quando un colpo di stato militare spezza la Famiglia Reale Inumana, questa fugge alle Hawaii, dove interagisce in modi sorprendenti con il lussureggiante mondo circostante e la popolazione umana locale mentre cerca di trovare un modo per riunirsi e tornare a casa prima che il suo mondo sia distrutto.