Infinity: Le nuove Serie TV in streaming a febbraio 2019

Dopo il debutto della dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory, su Infinity arrivano anche i nuovi episodi dello spin-off prequel Young Sheldon. Il ritorno della divertente sitcom che esplora l'infanzia del mitico Sheldon Cooper è solo uno degli appuntamenti in prima visione che il servizio di video in streaming ha in serbo per gli appassionati di Serie TV a febbraio. Uno tra i più attesi ma, anche in questo caso, non l'unico. Torneranno anche i membri della famiglia più disfunzionale della tv, i Gallagher, con gli episodi della stagione 9 di Shameless, in contemporanea con gli Stati Uniti. Per il dramedy sarà un passaggio decisivo: gli addii di Ian, Fiona e dei loro interpreti, Cameron Monaghan e Emmy Rossum. Gli amanti dei crime drama avranno di che divertirsi con le nuove stagioni di Law & Order: Unità Speciale e The Sinner. Quest'ultimo, serie rivelazione della passata stagione, torna con una storia tutta nuova - l'inquietante caso di un bambino di 11 anni accusato dell'omicidio dei genitori. Accanto a Bill Pullman recita Carrie Coon, una delle attrici più acclamate delle ultime stagioni, nominata all'Emmy per il suo ruolo in Fargo e memorabile in The Leftovers. Ecco qui di seguito il calendario completo delle novità in arrivo:

PRIME VISIONI *

9/2 - Shameless, Stagione 9B

13/2 - Girlfriends' Guide to Divorce, Stagione 5

20/2 - Young Sheldon, Stagione 2

23/2 - Chicago Fire, Stagione 7

28/2 - Law & Order: Unità Speciale, Stagione 20

28/2 - The Sinner, Stagione 2

ALTRE SERIE

6/2 - Murder in the First, Stagioni 1-3

13/1 - Golden Boy, Stagione 1

* Episodio settimanale